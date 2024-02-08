Definidos os valores dos ingressos para Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade

Pouco mais de um ano depois, o vascaíno capixaba vai voltar a ver o time de perto. E já estão definidos os valores dos ingressos para a partida entre Volta Redonda e Vasco, no Kleber Andrade, em Cariacica
, no sábado (24), às 17h30. Para acompanhar a partida o torcedor vai ter que desembolsar R$ 130,00 e 1 kg de alimento no ingresso solidário.
Os ingressos já estão à venda na internet, no site ingressosa.com
. A comercialização das entradas nos pontos físicos começa na próxima segunda-feira (12), nos seguintes locais: Ademar Cunha (Cariacica, Vila Velha, Laranjeiras e Guarapari), Casa do Torcedor (Reta da Penha), Lojas Oficiais do Vasco (shoppings Vila Velha e Vitória).