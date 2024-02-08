Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fique Ligado

Definidos os valores dos ingressos para Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade

Gigante da Colina encara o Voltaço no sábado (24), às 17h30, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 13:33

Públicado em 

08 fev 2024 às 13:33
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Vasco e Volta Redonda
Em 2023, o Vasco foi derrotado pelo Volta Redonda em Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva
Pouco mais de um ano depois, o vascaíno capixaba vai voltar a ver o time de perto. E já estão definidos os valores dos ingressos para a partida entre Volta Redonda e Vasco, no Kleber Andrade, em Cariacica, no sábado (24), às 17h30. Para acompanhar a partida o torcedor vai ter que desembolsar R$ 130,00 e 1 kg de alimento no ingresso solidário. 
Os ingressos já estão à venda na internet, no site ingressosa.com. A comercialização das entradas nos pontos físicos começa na próxima segunda-feira (12), nos seguintes locais: Ademar Cunha (Cariacica, Vila Velha, Laranjeiras e Guarapari), Casa do Torcedor (Reta da Penha), Lojas Oficiais do Vasco (shoppings Vila Velha e Vitória).  
Curiosamente, na última vez que o Vasco veio ao Espírito Santo, o Volta Redonda também foi o rival. Na partida válida pelo Campeonato Carioca, no dia 30 de janeiro de 2023, o Cruz-Maltino foi derrotado por 2 a 1 e frustrou a torcida capixaba que lotou o estádio.  
Definidos os valores dos ingressos para Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade

Serviço

Mapa do jogo - Vasco x Volta Redonda
Mapa do jogo - Vasco x Volta Redonda Crédito: ingressosa.com
  • Vasco x Volta Redonda - 10ª Rodada da Taça Guanabara

  • Local: Estádio Kleber Andrade 
  • Data: 24 de fevereiro 
  • Horário: 17h30 

  • Ingressos: R$ 260,00 (inteira) - R$ 130,00 (meia) - R$ 130,00 + 1kg de alimento (meia solidária) 
  • Vendas on-line: ingressosa.com  

  • Pontos físicos (a partir de 12/02): Ademar Cunha (Cariacica, Vila Velha, Laranjeiras e Guarapari). Casa Do Torcedor (Reta da Penha) e Lojas Oficiais do Vasco (shoppings Vila Velha e Vitória.

Veja Também

Neymar é o 6º atleta mais bem pago do mundo, diz estudo. Confira o Top 10

Flamengo derrota Botafogo no clássico sob olhares de Dorival Júnior

Daniel Alves chora em julgamento: 'Ela não me disse que não queria fazer sexo'

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Estádio Kleber Andrade Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina
Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados