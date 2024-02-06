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Confirmado! Vasco vai enfrentar o Volta Redonda no Kleber Andrade

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) confirmou na tarde desta terça-feira (6) que a partida do Campeonato Carioca será realizada no Espírito Santo

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 18:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2024 às 18:50
Vasco e Volta Redonda
Última partida do Vasco no Kleber Andrade foi na derroata para o mesmo Volta Redonda, por 2 a1' Crédito: Carlos Alberto Silva
É oficial! O Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber o confronto entre Vasco e Volta Redonda pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. A partida está confirmada para acontecer no dia 24 de fevereiro (sábado), ainda sem horário definido. Nas últimas semanas, A Gazeta noticiou a possibilidade da realização da partida no Espírito Santo, e a confirmação veio na tarde desta terça-feira (6) através da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).
A organização do jogo e a venda de ingressos ficarão a cargo da empresa responsável pelo aluguel do estádio, e as informações devem ser divulgadas nas próximas semanas.
O estádio tem capacidade para 21,8 mil torcedores e a previsão é de que receberá um grande público. Por isso, na semana do jogo serão anunciadas as ações do Governo do Estado em relação ao reforço de transporte e policiamento para a partida. 
Essa será a primeira partida do ano no estádio envolvendo times de fora do Estado. Nas últimas temporadas, por conta do excelente gramado, que passou recentemente por um período de um mês de manutenção, o principal palco do futebol capixaba tem se consolidado cada vez mais como opção para partidas de grandes clubes do País.
O jogo vai marcar o reencontro do torcedor Cruzmaltino capixaba com o Vasco desde janeiro de 2023. Na ocasião, os dois times também se enfrentaram no Kleber Andrade pelo Campeonato Carioca. O confronto terminou com a vitória do time do Sul Fluminense por 2 a 1, diante de um público de cerca de 19 mil pessoas.

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