Confirmado! Vasco vai enfrentar o Volta Redonda no Kleber Andrade

Última partida do Vasco no Kleber Andrade foi na derroata para o mesmo Volta Redonda, por 2 a1' Crédito: Carlos Alberto Silva

É oficial! O Estádio Kleber Andrade , em Cariacica, vai receber o confronto entre Vasco e Volta Redonda pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. A partida está confirmada para acontecer no dia 24 de fevereiro (sábado), ainda sem horário definido. Nas últimas semanas, A Gazeta noticiou a possibilidade da realização da partida no Espírito Santo, e a confirmação veio na tarde desta terça-feira (6) através da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

A organização do jogo e a venda de ingressos ficarão a cargo da empresa responsável pelo aluguel do estádio, e as informações devem ser divulgadas nas próximas semanas.

O estádio tem capacidade para 21,8 mil torcedores e a previsão é de que receberá um grande público. Por isso, na semana do jogo serão anunciadas as ações do Governo do Estado em relação ao reforço de transporte e policiamento para a partida.