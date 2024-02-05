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Começou mal

Brasil abre fase final do Pré-Olímpico com derrota para o Paraguai

O resultado do confronto atesta o baixo nível técnico apresentado pelo time do treinador Ramon Menezes na competição

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 19:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 fev 2024 às 19:43
O Brasil não conseguiu apresentar um bom futebol diante do Paraguai
O Brasil não conseguiu apresentar um bom futebol diante do Paraguai Crédito: Joilson Marconne/CBF
Diante de um futebol apático e sem nenhuma inspiração, e com direito a pênalti desperdiçado por Endrick, o Brasil foi presa fácil em sua estreia no quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico, ao ser derrotado pelo Paraguai por 1 a 0, nesta segunda-feira (5), em Caracas. O resultado do confronto atesta o baixo nível técnico apresentado pelo time do treinador Ramon Menezes na competição. Este foi o segundo revés seguido dos brasileiros que, na última rodada da fase de grupos, já tinham perdido para a Venezuela.
A última vez que a seleção havia sido derrotada em duas partidas consecutivas em edições de torneio Pré-Olímpico foi em 1980. Na ocasião, o selecionado brasileiro foi batido pela Argentina e, na sequência, caiu diante da Colômbia.
A derrota coloca pressão na luta por uma das vagas para os Jogos de Paris-2024. A segunda rodada acontece nesta quinta-feira e a seleção brasileira encara a Venezuela no jogo de fundo. Antes, paraguaios e argentinos se enfrentam. Só os dois primeiros garantem a classificação.
O Brasil chegou para o duelo com o Paraguai como a equipe que mais pontuou no torneio e líder do Grupo A. Já o Paraguai garantiu sua participação nesta etapa decisiva como segundo colocado do Grupo B.
Antes do jogo, o técnico Ramon Menezes ganhou um problema de última hora. O volante Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, teve confirmada uma fratura na fíbula esquerda após exame de imagem e foi desligado do elenco. Esta não foi a primeira baixa por motivo de contusão. Titulares nos dois primeiros jogos da seleção na fase de grupos, o zagueiro Michel, do Palmeiras, e o lateral-esquerdo Kaiki Bruno, do Cruzeiro, também foram cortados por causa de lesões musculares.
Em campo, o Paraguai demonstrou mais padrão de jogo e aproveitou as falhas de posicionamento do setor defensivo brasileiro para ameaçar o gol de Mycael utilizando as jogadas de bola aérea.
Com dificuldade para se impor e imprimir seu ritmo, o Brasil dependeu do brilho de Endrick para aparecer no ataque. Aos 14min, ele driblou o goleiro mas, sem ângulo, cruzou para pequena área facilitando o corte da zaga. A melhor chance, porém, veio em uma penalidade.
Em sua jogada característica, ele entrou na área, protegeu bem a bola e foi derrubado. Após muita demora, o goleador foi para a cobrança, mas o tiro saiu rasteiro e no meio do gol, facilitando a defesa do goleiro paraguaio.
Sem criatividade, o Brasil viveu de lampejos de seus dois atacantes. Em outra bela investida do atacante do Palmeiras, John Kennedy ganhou uma assistência primorosa para abrir o placar. A conclusão, porém, acabou indo para fora.
Diante de um time frágil na defesa,o Paraguai achou seu gol nos acréscimos. Após cobrança de escanteio, Viera deu um chutão para o alto. Peralta entrou na área brasileira sem marcação e, de cabeça, fez 1 a 0, aos 47 minutos.
Na etapa final, Gabriel Pec entrou no time na vaga de Rikelme, mas o panorama não mudou. Ramón seguiu mexendo na equipe e chegou até a sacar Endrick para a entrada de Giovane mas não conseguiu ser efetivo.
Desorganizado, o Brasil atacou sem conseguir ameaçar o gol dos paraguaios que administraram o tempo e garantiram a vitória nesta rodada de abertura do quadrangular decisivo do Torneio Pré-Olimpico.

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