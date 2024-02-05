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Transferência

Manchester City acerta a compra do atacante capixaba Savinho

Destaque do Girona, atual vice-líder do Campeonato Espanhol, Savinho aguarda a definição da data que vai se transferir para o clube inglês

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2024 às 18:38
Savinho vem sendo títular do Girona na boa campanha da equipe na atual temporada
Savinho vem sendo títular do Girona na boa campanha da equipe na atual temporada Crédito: Instagram @girona/Reprodução
O Manchester City acertou a compra do atacante capixaba Savinho, 19 anos. A informação foi primeiramente divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano e depois confirmada pela rádio espanhola Cadena SER.
Destaque do Girona, vice-líder do Campeonato Espanhol, Savinho tem seu vínculo atrelado ao Troyes, da França, clube que pertence ao Grupo City, assim como o próprio Girona. Tudo indica que Savinho se transfira para o Manchester City ao fim desta temporada, no meio do ano, mas a permanência do atacante na equipe espanhola pr mais um ano não está descartada, para que ele possa ter a experiência de disputar a Liga dos Campeões por seu atual clube.
Conforme a imprensa europeia o capixaba teve ofertas de outros grandes clubes europeus, propostas em torno de 40 milhões de euros (R$ 214 milhões). Valor que pode ser usado como base para saber de quanto partiu a negociação do jogador com o Manchester City.
Em 27 partidas disputadas com a camisa do Girona, o atacante acumula sete gols e sete assistências. O capixaba agora espera os ajustes finais da negociação com o Manchester City.

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