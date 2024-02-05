  Vasco acerta as contratações de Galdames, Keiller e Victor Luís
Vasco acerta as contratações de Galdames, Keiller e Victor Luís

Diretoria cruz-maltina anunciou dois reforços nesta segunda-feira (5). A princípio, os dois atletas chegam para a reserva

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 15:53

Redação de A Gazeta

O volante Galdames, o goleiro Keiller e o lateral-esquerdo Victor Luis foram anunciados pelo Vasco nesta segunda-feira (5)
Galdames, Keiller e Victor Luis foram anunciados pelo Vasco Crédito: Leandro Amorim/Vasco
O Vasco anunciou mais três reforços para a temporada 2024. Nesta segunda-feira (5), o Gigante da Colina confirmou as contratações do volante Pablo Galdames (Genoa), do goleiro Keiller (ex-Internacional) e do lateral-esquerdo Victor Luis (ex-Coritiba). A princípio, os três jogadores chegam para a reserva.  
Natural de Santiago, no Chile, Galdames iniciou a carreira no Unión Española (CHI). De lá, seguiu para o futebol argentino, onde defendeu o Vélez (ARG) com destaque. Foi contratado pelo Genoa (ITA) em 2021 e ainda passou um período de empréstimo no Cremonese (ITA). Seu contrato com o Vasco vai até o final do ano.
Natural de São Paulo, Victor Luís iniciou a carreira nas categorias de base do Palmeiras. Ainda como Sub-20, foi negociado com o Porto B (POR), retornou ao Palmeiras e passou com destaque por Ceará e Botafogo antes de retornar ao time paulista, onde conquistou Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Em 2023, foi negociado com o Coritiba.  Com o Vasco, ele assinou contrato até o fim de 2024.
Já o Keiller é um goleiro de 27 anos que é cria das categorias de base do Internacional e fez carreira pelo Colorado. Em 2021, foi emprestado a Chapecoense, onde teve destaque até retornar ao clube que o formou. O arqueiro chega por empréstimo até o fim do ano.
O Vasco está com negociações abertas com dois atacantes: Breno Lopes (Palmeiras) e Pedro Henrique (Internacional). 

