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Em negociação

Palmeiras encaminha contratação por empréstimo de atacante Lázaro, ex-Flamengo

Meia-atacante é a reposição de Artur, negociado com o Zenit. Polivalência do jogador agrada ao técnico Abel Ferreira

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 16:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2024 às 16:37
O Palmeiras está próximo de anunciar seu quarto reforço para a temporada de 2024: trata-se do atacante Lázaro, de 21 anos, ex-Flamengo e que estava no Almeria-ESP.
Lázaro marcou o primeiro gol da partida contra o São Paulo
Lázaro destacou pelo Flamengo em 2022 e foi vendido ao Almeria, da Espanha Crédito: Gilvan de Souza/CRF
O time alviverde avançou em uma negociação por empréstimo até o final da temporada com opção de compra. O Almeria pagou 7 milhões de euros (cerca de R$ 37,5 milhões na cotação atual) ao Flamengo em 2022 por 70% dos direitos do atleta.
O UOL apurou com pessoas próximas ao jogador que o negócio está muito bem encaminhado. Lázaro não estava sendo titular no Almeria e viu com bons olhos uma transferência para o Alviverde.
Lázaro é a reposição de Artur, negociado com o Zenit. O ex-Flamengo tem como posição preferida a ponta esquerda, mas também joga pelo lado direito e como meia "polivalência" que agrada demais o técnico Abel Ferreira.
Lázaro fez boa temporada 2022/23, mas não teve o mesmo sucesso em 2023/24. Em sua primeira temporada pelo Almeria, o atacante de 21 anos atuou em 20 jogos e marcou 6 gols, mas na atual não marcou gols e não deu assistências em 16 jogos.
Destaque no Almería. Ano passado, Lázaro marcou seu primeiro hat-trick da carreira contra o Mallorca e marcou um gol contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, na derrota por 4 a 2 de sua equipe.
Talismã na conquista da Copa do Mundo sub-17, em 2019. O atacante entrou no decorrer do segundo tempo e marcou o gol do título nos acréscimos da etapa final contra o México.

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