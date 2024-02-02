Vinicius Júnior é nomeado embaixador da Unesco

O atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, foi nomeado como embaixador da Boa Vontade da Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura).

Vinicius Júnior se tornou embaixador da Unesco da Boa Vontade Crédito: Divulgação

O jogador recebeu o certificado nesta sexta-feira (2), no centro de treinamento do Real Madrid. Vini Jr. é o segundo brasileiro a receber a premiação. O primeiro havia sido Pelé.

"É uma conquista e um dever que levarei comigo para o resto da minha vida", disse o jogador. "Claro, quero ser reconhecido como um grande jogador, mas também como um cidadão que tentou fazer a diferença", continuou.

"Eu tenho lutado pela educação desde os 19 anos, e meu Instituto está se desenvolvendo gradualmente no Brasil. Graças ao apoio da Unesco, agora teremos um impacto positivo em todo o mundo", falou o jogador.

Audrey Azoulay, diretora-geral da Unesco, realçou a importância que o brasileiro tem fora das quatro linhas, além de ser um jogador "excepcional".

"Ele tem sido um defensor comprometido da igualdade de oportunidades através da educação no Brasil", falou a dirigente. "Ele é um modelo para toda uma geração", finalizou.