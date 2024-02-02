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Drible no racismo

Vinicius Júnior é nomeado embaixador da Unesco

O jogador recebeu o certificado nesta sexta (2), no centro de treinamento do Real Madrid. Vini Jr. é o segundo brasileiro a receber a premiação. O primeiro havia sido Pelé

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 16:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2024 às 16:43
O atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, foi nomeado como embaixador da Boa Vontade da Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura).
Futebol
Vinicius Júnior se tornou embaixador da Unesco da Boa Vontade Crédito: Divulgação
O jogador recebeu o certificado nesta sexta-feira (2), no centro de treinamento do Real Madrid. Vini Jr. é o segundo brasileiro a receber a premiação. O primeiro havia sido Pelé.
"É uma conquista e um dever que levarei comigo para o resto da minha vida", disse o jogador. "Claro, quero ser reconhecido como um grande jogador, mas também como um cidadão que tentou fazer a diferença", continuou.
"Eu tenho lutado pela educação desde os 19 anos, e meu Instituto está se desenvolvendo gradualmente no Brasil. Graças ao apoio da Unesco, agora teremos um impacto positivo em todo o mundo", falou o jogador.
Audrey Azoulay, diretora-geral da Unesco, realçou a importância que o brasileiro tem fora das quatro linhas, além de ser um jogador "excepcional".
"Ele tem sido um defensor comprometido da igualdade de oportunidades através da educação no Brasil", falou a dirigente. "Ele é um modelo para toda uma geração", finalizou.
Vini Jr. ganhou o Prêmio Sócrates na última Bola de Ouro e é figura ativa na luta contra a discriminação. O jogador levou a premiação por conta de seu Instituto, que ajuda crianças e jovens ao processo de ensino-aprendizagem.

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