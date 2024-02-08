Neymar é o 6° atleta mais bem pago do mundo, diz estudo. Confira o Top 10

Neymar foi o sexto atleta mais bem pago do mundo em 2023 e é o único brasileiro que aparece na lista do top 100. O craque brasileiro recebeu 86 milhões de dólares em salários e bônus e mais 35 milhões de dólares em endosso, totalizando 121 milhões de dólares (R$ 600,1 milhões, na cotação desta quinta-feira (8) em 2023.
No topo do ranking está Cristiano Ronaldo, com um total de 275 milhões de dólares (R$ 1,3 bilhão). Fechando o top 3 estão o golfista Jon Ram (203 milhões de dólares - R$ 1 bilhão) e Lionel Messi (130 milhões de dólares - R$ 644,8 milhões), respectivamente.
A maior parte da lista é composta por atletas que nasceram nos Estados Unidos. Ao todo, eles são 65 dos 100 mencionados. Dentre os esportes citados estão: futebol, basquete, golfe, futebol americano, tênis, beisebol, boxe e Fórmula 1.
O salário e o prêmio em dinheiro incluem todos os bônus pagos, incluindo contratações, incentivos, playoffs e pagamento de All-Star Games. A receita de endosso inclui ganhos de patrocínios, licenciamento, royalties, memorabilia, aparições, design de campos de golfe, mídia, ofertas de livros e concessionárias de automóveis de marca.
- Top 10 atletas mais bem pagos do mundo (por ano e em dólares)
- 1º Cristiano Ronaldo (futebol) - $ 275 milhões
- 2º Jon Rahm (golfe) - $ 203 milhões
- 3º Lionel Messi (futebol) - $ 130 milhões
- 4º LeBron James (basquete) - $ 125,7 milhões
- 5º Kylian Mbappé (futebol) - $ 125 milhões
- 6º Neymar (futebol) - $ 121 milhões
- 7º Stephen Curry (basquete) - $ 98,9 milhões
- 8º Giannis Antetokounmpo (basquete) - $ 88,4 milhões
- 9º Kevin Durant (basquete) - $ 86,9 milhões
- 10º Patrick Mahomes (futebol americano) - $ 84,3 milhões