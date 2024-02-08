Neymar é o 6° atleta mais bem pago do mundo, diz estudo. Confira o Top 10

Neymar esteve na Vila Belmiro para acompanhar o clássico entre Santos e Corinthians Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

Neymar foi o sexto atleta mais bem pago do mundo em 2023 e é o único brasileiro que aparece na lista do top 100. O craque brasileiro recebeu 86 milhões de dólares em salários e bônus e mais 35 milhões de dólares em endosso, totalizando 121 milhões de dólares (R$ 600,1 milhões, na cotação desta quinta-feira (8) em 2023.

No topo do ranking está Cristiano Ronaldo, com um total de 275 milhões de dólares (R$ 1,3 bilhão). Fechando o top 3 estão o golfista Jon Ram (203 milhões de dólares - R$ 1 bilhão) e Lionel Messi (130 milhões de dólares - R$ 644,8 milhões), respectivamente.

A maior parte da lista é composta por atletas que nasceram nos Estados Unidos. Ao todo, eles são 65 dos 100 mencionados. Dentre os esportes citados estão: futebol, basquete, golfe, futebol americano, tênis, beisebol, boxe e Fórmula 1.

O salário e o prêmio em dinheiro incluem todos os bônus pagos, incluindo contratações, incentivos, playoffs e pagamento de All-Star Games. A receita de endosso inclui ganhos de patrocínios, licenciamento, royalties, memorabilia, aparições, design de campos de golfe, mídia, ofertas de livros e concessionárias de automóveis de marca.