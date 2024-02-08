Flamengo derrota Botafogo no clássico sob olhares de Dorival Júnior

Leo Pereira marcou de cabeça no fim da partida e garantiu a vitória do Flamengo sobre o Botafogo Crédito: Gilvan de Souza/CRF

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, foi até o Maracanã para ver o clássico entre Flamengo e Botafogo. Nesta quarta-feira (7), em duelo válido pela sétima rodada da Taça Guanabara. E o treinador não deve ter gostado do que viu em campo. O gol da vitória rubro-negra só saiu aos 50 minutos da etapa final com o zagueiro Léo Pereira.

Com o triunfo, o Flamengo chegou aos 12 pontos, dois atrás do líder Fluminense. O Botafogo segue com 11, ao lado do Nova Iguaçu.

O Jogo

O jogo começou com o Flamengo imprimindo forte marcação no campo ofensivo, mas sem criatividade para formar jogadas, enquanto o Botafogo buscava os contra-ataques com 'chutões' sem direção. Com isso, o jogo ficou truncado nos primeiros dez minutos.

Pedro, com um chute de longe, obrigou Gatito Fernández a fazer a primeira defesa da partida. A partir daí, o Botafogo passou a tocar mais a bola. O canhoto Luiz Henrique, em sua estreia, teve boa presença pela direita, mas foi Tiquinho que quase abriu o placar aos 15 minutos, após lindo cruzamento de trivela de Hugo. Rossi fez bela defesa. Na sequência, Júnior Santos também teve chance de abrir o placar.

O panorama do jogo mudou. O Botafogo ficou mais tempo com a bola, mas a melhor troca de passes do Flamengo fez o time rubro-negro equilibrar a disputa.

Os momentos finais da primeira eta foram de muita marcação e de algumas faltas mais ríspidas dos dois lados. As defesas suportaram os ataques, as chances de não surgiram e o empate sem gols foi o mais justo. O público presente ao Maracanã não gostou e vaiou.

Segundo tempo

Os jogadores parecem sentir no início do segundo tempo o mau humor vindo das arquibancadas. Sem inspiração, o jogo ficou morno e desinteressante com as duas equipes deixando muito claro que estão em início de trabalho, após mudanças na estrutura da escalação de ambos os times.

O primeiro lance mais agressivo ocorreu aos 16 minutos, com Luiz Araújo, que acabara de entrar no lugar de De La Cruz. Gatito Fernandez foi bem e interceptou a finalização de longa distância

Os dois treinadores fizeram alterações na equipe e Tite teve melhores opções que Tiago Nunes. Com isso, o Flamengo foi mais perigoso nos minutos finais. Gabriel, que substituiu Pedro, tabelou com Arrascaeta e por pouco o uruguaio não fez o primeiro gol do jogo, aos 36 minutos.