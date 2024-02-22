Cruzeiro é eliminado pelo Sousa-PB na estreia na Copa do Brasil

O Sousa-PB provocou uma grande "zebra" logo na primeira rodada da Copa do Brasil. O time paraibano derrotou o Cruzeiro por 2 a 0 e eliminou o maior campeão na primeira fase, com dois gols de Danilo Bala, na noite desta quarta-feira (21).
A Raposa sofreu com a forte chuva na Paraíba e um Sousa ousado em casa, que se adaptou melhor ao campo alagado e criou as principais chances do jogo. O Dinossauro conseguiu os gols da zebra no Marizão no finalzinho.
Aos 43 minutos do segundo tempo, Ewerton cruzou estranho, a bola ficou viva na área e Danilo Bala mandou para o gol. O Cruzeiro foi para o tudo ou nada, mas o Sousa-PB sacramentou a classificação, com um golaço de Danilo Bala, aos 51. Fazendo jus ao apelido, dominou de fora da área e mandou um chutaço, que pegou no travessão e definiu o jogo.
A derrota elimina o Cruzeiro da Copa do Brasil logo na primeira fase. O próximo compromisso cruzeirense é diante do Pouso Alegre no domingo (25), pelo Campeonato Mineiro.
O Sousa-PB escreve um capítulo histórico no futebol paraibano e elimina o Cruzeiro, seis vezes campeão da Copa do Brasil. O Dinossauro recebe o Treze, no domingo, pelo Campeonato Paraibano.