Cruzeiro é eliminado pelo Sousa-PB na estreia na Copa do Brasil

O Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil pelo Sousa-PB Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Sousa-PB provocou uma grande "zebra" logo na primeira rodada da Copa do Brasil. O time paraibano derrotou o Cruzeiro por 2 a 0 e eliminou o maior campeão na primeira fase, com dois gols de Danilo Bala, na noite desta quarta-feira (21).

A Raposa sofreu com a forte chuva na Paraíba e um Sousa ousado em casa, que se adaptou melhor ao campo alagado e criou as principais chances do jogo. O Dinossauro conseguiu os gols da zebra no Marizão no finalzinho.

Aos 43 minutos do segundo tempo, Ewerton cruzou estranho, a bola ficou viva na área e Danilo Bala mandou para o gol. O Cruzeiro foi para o tudo ou nada, mas o Sousa-PB sacramentou a classificação, com um golaço de Danilo Bala, aos 51. Fazendo jus ao apelido, dominou de fora da área e mandou um chutaço, que pegou no travessão e definiu o jogo.

A derrota elimina o Cruzeiro da Copa do Brasil logo na primeira fase. O próximo compromisso cruzeirense é diante do Pouso Alegre no domingo (25), pelo Campeonato Mineiro.