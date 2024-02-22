Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Prefeito que quer despejar Câmara corre risco de ser cassado no ES

Vereadores já instauraram uma CPI para investigar a administração municipal; uma outra comissão está em análise

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 03:11

Públicado em 

22 fev 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prefeito Sérgio Fonseca: crise política com os vereadores
Prefeito Sérgio Fonseca: crise política com os vereadores Crédito: Instagem
Menos de uma semana depois de determinar à Câmara de Vereadores de Jerônimo Monteiro que desocupe o prédio da prefeitura, o prefeito Sérgio Fonseca (PSD) vai agora enfrentar duas comissões de investigação que poderão levar à perda do seu mandato.
Nesta segunda (19), os vereadores aprovaram a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e o recebimento da denúncia que pede a instauração de uma Comissão Processante (CP) - ambas têm o objetivo de investigar a administração do prefeito.
A admissibilidade da denúncia está sob análise da Procuradoria da Casa. Se instaurada, a CP pode levar à perda do mandato do prefeito. O colegiado vai investigar a condenação de Sérgio Fonseca por uso irregular de um dispositivo conhecido como “By Pass”, que resultou em sua condenação por furto de energia elétrica em sua propriedade rural.

Veja Também

Prefeito quer despejar Câmara de Vereadores no interior do ES

A lista das 88 escolas estaduais que vão ganhar ar-condicionado neste ano

A CPI, por sua vez, já foi instalada e vai apurar o suposto desvio de materiais de construção da Secretaria Municipal de Obras, que teriam sido utilizados em um esquema de compra de votos para favorecer o atual secretário da pasta, José Valério Binotti Neto, apontado como pré-candidato à sucessão de Sérgio.
A investigação contra o chefe do Executivo está no contexto de uma disputa política que atingiu seu auge na semana passada. Conforme mostrou a coluna, o prefeito enviou um ofício ao presidente da Câmara, Wagner Ribeiro (PSB), determinando que o Legislativo desocupe, no prazo de 30 dias, o último andar da sede da prefeitura, sob pena de adoção de medidas judiciais. Segundo o parlamentar, a Casa ocupa o espaço há mais de 30 anos.
O vereador afirmou à coluna que ficou surpreso com a ordem de despejo, alegou que a Câmara Municipal não tem recursos para construir sua sede própria e que não há imóveis disponíveis em Jerônimo Monteiro para as necessidades da Casa. Ribeiro também acenou com a possibilidade de recorrer à Justiça para resguardar os direitos do Legislativo.

O QUE DIZ O PREFEITO

A coluna conversou com o prefeito Sérgio Fonseca. Ele afirmou que as comissões não fazem sentido: “Tudo porque doei meia dúzia de telhas para uma pessoa pobre que não tem onde cair morta. Se fosse caso de roubo, tudo bem, mas não fiz nada de errado”.
Indagado pela coluna se as duas comissões representam uma forma de retaliação devido à ordem de despejo, Fonseca afirmou: “Cem por cento de certeza”.
Ele, entretanto, não quis apontar o nome dos vereadores que estariam liderando essa retaliação: “Esses vereadores têm que trabalhar, têm que ajudar o próximo. Respeito a opinião deles, mas o eleitor vai dar o troco nas ruas”, vaticinou o prefeito.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Caixão (com corpo) aparece na rua de madrugada e assusta cidade do ES

Sumiu tudo: criminosos invadem e bloqueiam dados de prefeitura no ES

Em cidade do ES, mortes no trânsito foram 1.100% superiores a homicídios

Eleição para presidente da Vale: o voto do conselheiro Paulo Hartung

Após retiro espiritual, vereador sai da política para ser padre no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Jerônimo Monteiro Legislativo Executivo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados