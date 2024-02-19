Sumiu tudo: criminosos invadem e bloqueiam dados de prefeitura no ES

Os servidores da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
tiveram uma surpresa quando chegaram para trabalhar na manhã desta segunda-feira (19): todos os computadores estavam bloqueados. O bloqueio é resultado de uma ação de hackers que invadiram o sistema municipal de dados, incluindo os da Câmara de Vereadores, que são interligados com os da prefeitura.
A prefeitura anunciou o ataque nas redes sociais e informou que denunciou a ação criminosa na Polícia Civil
. Segundo a equipe responsável pelo setor de informática da PMMF, não há informações sobre o vazamento desses dados até o momento.
“O setor de tecnologia executou medidas para isolamento da ameaça, onde estudos preliminares indicaram que grande parte dos dados foi afetada, impedindo o acesso por parte dos setores que fazem uso desses sistemas
”, explicou a prefeitura.
Parte dos serviços da prefeitura está indisponível até agora. Não há informação sobre eventuais pedidos de “resgate” por parte de criminosos para liberar o sistema do Executivo e do Legislativo de Marechal Floriano.
“O sistema de pagamento de servidores e de fornecedores está parado, não temos acesso a nada”, lamenta o vereador Cezar Ronchi (PSDB), presidente da Câmara Municipal. “A sensação é de impotência, de uma coisa do mal. Não temos como resolver nada agora”, acrescentou.