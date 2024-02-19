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Leonel Ximenes

Sumiu tudo: criminosos invadem e bloqueiam dados de prefeitura no ES

O sistema de informática da Câmara Municipal, que é interligado, também foi afetado

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 16:09

Públicado em 

19 fev 2024 às 16:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Matéria especial sobre ferrovias
Estação de Marechal Floriano Crédito: Fernando Madeira
Os servidores da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano tiveram uma surpresa quando chegaram para trabalhar na manhã desta segunda-feira (19): todos os computadores estavam bloqueados. O bloqueio é resultado de uma ação de hackers que invadiram o sistema municipal de dados, incluindo os da Câmara de Vereadores, que são interligados com os da prefeitura.
A prefeitura anunciou o ataque nas redes sociais e informou que denunciou a ação criminosa na Polícia Civil. Segundo a equipe responsável pelo setor de informática da PMMF, não há informações sobre o vazamento desses dados até o momento.
“O setor de tecnologia executou medidas para isolamento da ameaça, onde estudos preliminares indicaram que grande parte dos dados foi afetada, impedindo o acesso por parte dos setores que fazem uso desses sistemas”, explicou a prefeitura.
Parte dos serviços da prefeitura está indisponível até agora. Não há informação sobre eventuais pedidos de “resgate” por parte de criminosos para liberar o sistema do Executivo e do Legislativo de Marechal Floriano.
“O sistema de pagamento de servidores e de fornecedores está parado, não temos acesso a nada”, lamenta o vereador Cezar Ronchi (PSDB), presidente da Câmara Municipal. “A sensação é de impotência, de uma coisa do mal. Não temos como resolver nada agora”, acrescentou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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