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Leonel Ximenes

Cidade do ES comemora feriado em homenagem a uma estação de trem

"Dia da Estação" é uma alusão à histórica parada ferroviária inaugurada há 122 anos, no dia 13 de maio de 1900

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 14:14

Públicado em 

13 mai 2022 às 14:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Estação ferroviária de Marechal Floriano, cidade com pouco mais de 17 mil habitantes na Região Serrana do ES
Estação ferroviária de Marechal Floriano, que hoje funciona como centro cultural Crédito: Divulgação
É assim há 29 anos, desde que Marechal Floriano foi emancipada de Domingos Martins, em 1993: em todo 13 de maio, é o Dia da Estação, feriado municipal na pequena cidade da região serrana do Espírito Santo. O motivo é pouco comum, e é caso único no Estado: a data homenageia a estação ferroviária da cidade, fundada há exatos 122 anos.
“A estação tem uma importância histórica imensa na vida da cidade. Marechal só existe porque existe a estação”, lembra Cezinha Ronchi, presidente da Câmara Municipal e pesquisador da história da cidade.
Pela parada ferroviária, até hoje bem conservada, sede do Museu da Imigraçã e palco de eventos culturais, passaram figuras ilustres, como o presidente da República Nilo Peçanha, que esteve na estação em 1910 quando da inauguração da ligação ferroviária entre Vitória e Rio de Janeiro.

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Além do presidente do Brasil, outras personalidades também estiveram na estação, como o ministro das Relações Exteriores da França, Charles Wiener, em 1908, e Lauro Müller, ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, em 1904.
Notícia da inauguração da estação ferroviária de Marechal Floriano publicada no jornal O Cachoeirano
Notícia da inauguração da estação ferroviária de Marechal Floriano publicada no jornal O Cachoeirano Crédito: Reprodução
A estação foi inaugurada no dia 13 de maio de 1900, pelo então presidente da Província do Espírito Santo, José Marcelino Pessoa de Vasconcelos. A partir dessa data a Vila do Braço Sul passou a ser chamada de Marechal Floriano, em alusão à estação de Marechal Floriano.

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Agora só faltam os trens para que a festa de Marechal e sua histórica estação esteja completa. Mesmo porque a “alternativa”, quase ao lado, é a BR 262 (sem comentários). Saudades daquele tempo que não vivi.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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