Cidade do ES comemora feriado em homenagem a uma estação de trem

É assim há 29 anos, desde que Marechal Floriano
foi emancipada de Domingos Martins
, em 1993: em todo 13 de maio, é o Dia da Estação, feriado municipal na pequena cidade da região serrana do Espírito Santo. O motivo é pouco comum, e é caso único no Estado: a data homenageia a estação ferroviária da cidade, fundada há exatos 122 anos.
“A estação tem uma importância histórica imensa na vida da cidade. Marechal só existe porque existe a estação”, lembra Cezinha Ronchi, presidente da Câmara Municipal e pesquisador da história da cidade.
Pela parada ferroviária, até hoje bem conservada, sede do Museu da Imigraçã e palco de eventos culturais, passaram figuras ilustres, como o presidente da República Nilo Peçanha, que esteve na estação em 1910 quando da inauguração da ligação ferroviária entre Vitória e Rio de Janeiro
.
Além do presidente do Brasil, outras personalidades também estiveram na estação, como o ministro das Relações Exteriores da França
, Charles Wiener, em 1908, e Lauro Müller, ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, em 1904.
A estação foi inaugurada no dia 13 de maio de 1900, pelo então presidente da Província do Espírito Santo, José Marcelino Pessoa de Vasconcelos. A partir dessa data a Vila do Braço Sul passou a ser chamada de Marechal Floriano, em alusão à estação de Marechal Floriano.
Agora só faltam os trens para que a festa de Marechal e sua histórica estação esteja completa. Mesmo porque a “alternativa”, quase ao lado, é a BR 262
(sem comentários). Saudades daquele tempo que não vivi.