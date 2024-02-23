Filho de vereador critica pai e herança durante sessão da Câmara no ES

O vereador Tião Lula e seu filho Alexsandro: roupa suja lavada no plenário da Câmara Crédito: Reprodução de vídeo

As modorrentas sessões da Câmara de Vereadores de Águia Branca , no Noroeste do Estado, foram sacudidas na última terça-feira (20) por uma inesperada e insólita briga familiar no plenário da Casa.

O filho de um vereador, da tribuna destinada aos oradores, surpreendentemente fez um discurso virulento criticando seu próprio pai, que é parlamentar e estava presente, sobre os critérios de partilha da herança familiar.

A batalha verbal entre Alexsandro dos Passos Viana, funcionário da Câmara, e seu pai, o vereador Sebastião Pereira Viana Filho, durou mais de sete minutos e foi presenciada por parlamentares, que assistiram a tudo calados, servidores e cidadãos de Águia Branca.

Referindo-se ao pai como o “senhor Sebastião”, Alexsandro vai direto ao assunto e faz menção a um discurso que o vereador Tião Lula, como é mais conhecido, fez poucos dias antes criticando o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Foi a deixa para que Alexsandro entrasse em pormenores da divisão de bens feita pelo seu pai, que se separou da mãe dele para constituir nova família.

“A parte que eu minha irmã, que somos filhos de sangue dele, temos, que a gente vive e trabalha, é parte da minha mãe, que ajuda a gente da melhor forma possível em tudo que pode, é a parte dela. Agora, cadê a parte que ele está citando? É a parte dele? Ainda não vi, deve estar escondida em algum lugar aí”, criticou o filho do vereador.

A seguir, o servidor público expõe mágoas e reclama do relacionamento do pai com ele. “Senhor Sebastião, eu acho que você deve lembrar bem o tanto de tempo que você, como pessoa, não conversa comigo. Praticamente desde 2006”, antecipou-se em responder o próprio funcionário da Câmara no discurso em plenário.

“Você querer usar a tribuna desta Casa de Leis para falar de filhos, de família, de pessoas que você vira as costas, de pessoas que você nem olha para o lado, de pessoas as quais você nem cumprimenta… Então, não use a tribuna desta Casa para falar desta situação. Se quiser conversar comigo, me procure no particular, você sabe que eu trabalho aqui”, prosseguiu Alexsandro.

O APARTE DO PAI

Em seguida, Tião Lula pede um aparte, o filho concede, e o vereador rebate as acusações. O parlamentar do PSB pede desculpas ao presidente da Casa por o filho ter trazido à discussão um assunto pessoal e se defende do ataque.

“Ele [o filho] trouxe o assunto à tribuna porque simplesmente eu parabenizei uma filha de criação. Meus filhos de sangue, ele e a irmã, não falam comigo porque me ‘botaram’ no fórum para me tomar tudo”, afirmou Tião.

O vereador a seguir explica a origem dos bens da família, conta que se separou da mãe de Alexsandro e diz que os filhos “viraram a cara pra ele” e o “botaram no fórum”, depois da separação.

“Pegaram 90 por cento das terras que meu pai, o avô dele, deixou e fiquei com dez por cento. Estou satisfeito”, afirmou o parlamentar. “Tenho duas filhas de criação, uma está fazendo Medicina no Paraguai . Considero essas duas filhas da mesma forma que considero os dois [o casal de filhos naturais].”

O vereador também reclama do filho: “Ele tem uma filha e nunca deixou minha neta chegar na beira do avô. Essa é a consideração que o meu filho tem por mim. Ele passa perto de mim e joga o carro em cima da mulher com quem eu vivo hoje”.

Após a intervenção do pai, o filho retoma a palavra e volta a fazer críticas pessoais ao parlamentar e expor a crise familiar. Alexsandro chega a acusar Tião Lula de “invasor de terras”.

O QUE DIZ A CÂMARA DE ÁGUIA BRANCA

Em nota, o presidente da Câmara de Águia Branca, Geovane Nichio Ronconi, confirma os fatos ocorridos na sessão ordinária desta terça-feira (20), que debateu invasões de terras no município do Noroeste capixaba, e diz que Alexsandro dos Passos Viana, que é servidor da Casa, já foi advertido pelo episódio pouco comum.

Geovane Nichio, presidente da Câmara de Águia Branca: advertência ao servidor Crédito: CMAB

Ronconi promete discutir o assunto novamente. “O ocorrido foi breve, tanto a fala do vereador, quanto do orador, e apesar de não terem ocorrido ‘expressões ofensivas ou insultuosas’ de ambas as partes, será tema de advertência na reunião no dia 1º/3, entre os vereadores e o orador. O servidor desta Casa de Leis Alexsandro já foi formalmente advertido por este presidente, para que fatos como este não voltem a ocorrer no recinto desta Câmara.”