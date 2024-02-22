Debaixo de chuva, Real Noroeste é goleado pelo Cuiabá e está fora da Copa do Brasil

Os dois capixabas estão eliminados da Copa do Brasil. Depois da derrota do Nova Venécia para o Botafogo-SP, foi a vez do Real Noroeste, atual Tricampeão do Capixabão, deixar a competição mais rica do país. A eliminação veio após uma derrota por 4 a 1 para o Cuiabá na tarde desta quinta-feira (22), no estádio José Olímpio da Rocha, que esteve debaixo de muita água. Os gols foram marcados por Derik (2x), Isidro Pitta e Marllon, pelo Cuiabá, e Lausen pelo Real Noroeste.
A partida era para ter acontecido na quarta-feira (21), às 21h30, mas uma forte chuva alagou o gramado e impossibilitou a realização do jogo. Por isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou o confronto para a tarde desta quinta-feira (22). Porém, a decisão não adiantou, pois antes do apito inicial o estado do gramado era até pior do que no dia anterior. Mesmo assim, o duelo aconteceu e o que se viu foi um atropelo dos visitantes.
O Dourado abriu o placar logo cedo após um vacilo da defesa do Real Noroeste. O gol precoce parece ter afetado o time merengue, que logo viu o rival marcar mais um em cabeçada após cobrança de escanteio. Com o gramado em péssimo estado, os capixabas não tiveram forças para buscar o empate e sofreram mais dois gols na partida, descontando apenas no final do segundo tempo.
Eliminado, a equipe de Águia Branca agora volta o foco para o Campeonato Capixaba, onde atualmente ocupa a terceira colocação com 14 pontos e enfrenta a Desportiva Ferroviária no próximo domingo (25), às 16h, no estádio José Olímpio da Rocha, com a expectativa de que a chuva não frustre novamente os planos Merengues.