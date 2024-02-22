Debaixo de chuva, Real Noroeste é goleado pelo Cuiabá e está fora da Copa do Brasil

O Dourado abriu o placar logo cedo após um vacilo da defesa do Real Noroeste. O gol precoce parece ter afetado o time merengue, que logo viu o rival marcar mais um em cabeçada após cobrança de escanteio. Com o gramado em péssimo estado, os capixabas não tiveram forças para buscar o empate e sofreram mais dois gols na partida, descontando apenas no final do segundo tempo.