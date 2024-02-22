ES terá curso de formação de árbitros para competições escolares

Alguns árbitros renomados do país se formaram no curso da Fecade Crédito: Ricardo Medeiros

Quem tiver interesse em ingressar na área da arbitragem ou ampliar seus conhecimentos na área terá uma boa oportunidade. A partir do mês de março, a Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade) vai realizar o Curso de Formação Técnica em Arbitragem Escolar.

O foco é formar profissionais para as modalidades de handebol, vôlei e futsal, utilizando o método "arbitragem educativa", modelo de trabalho que é referência no país e traz estudos renovados visando à superação de métodos tradicionais de arbitragem. O valor recebido por competição escolar varia, mas em algumas competições, o árbitro pode ganhar entre R$ 100 e R$ 200 por diária.

O diretor de arbitragem Ronaldo Mangueira explica sobre os benefícios da formação. “O curso fornece toda a formação para que o novo árbitro tenha condições de organizar, sistematizar, aplicar e avaliar as regras das modalidades de forma educativa. Mais do que seguir as regras, o método utiliza a educação dentro de quadra ou no campo. O árbitro trabalhará como professor, explicando, não só punindo. Ele terá conhecimentos para esclarecer aos jovens atletas o porquê não pode determinada atitude. Já atuamos há muitos anos com essa metodologia e ela tem sido referência até fora do país”, ressaltou Mangueira.

Para participar, o interessado precisa ser maior de 18 anos e não há necessidade de experiência anterior. A taxa do curso é de R$ 50 para estudantes (Cursando faculdade ou estudante do ensino médio, acima de 18 anos) e R$ 80 para não estudantes.

Referências

Alguns árbitros que se formaram na Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade) atualmente são referências no país e já tiveram oportunidades internacionais na carreira. Um deles é Raphael Jardim, que começou no curso de formação da Federação e hoje atua em competições nacionais e internacionais, como o Campeonato Mundial Escolar de Futebol, na Guatemala.

“Acredito que minha convocação para o Mundial foi reflexo do trabalho realizado no Espírito Santo. O Estado é pioneiro neste tipo de trabalho e nos Campeonatos Brasileiros que participo o método é elogiado e valorizado pelos outros estados”, conta Raphael.

Outro que também começou na Fecade é o árbitro Arthur Rabelo. Somente em 2023, o árbitro trabalhou em jogos da Série A, da Série B, da Copa Verde e da Copa do Brasil. Nos anos anteriores, atuou em partidas das séries C e D, além de campeonatos estaduais.

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