Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vem aí

ES terá curso de formação de árbitros para competições escolares

Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade) dará oportunidade para profissionais que querem se capacitar neste mês de março

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2024 às 16:35
Àrbitros da Federação Capixaba fazendo treinamento no 38º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, Vila Velha
Alguns árbitros renomados do país se formaram no curso da Fecade Crédito: Ricardo Medeiros
Quem tiver interesse em ingressar na área da arbitragem ou ampliar seus conhecimentos na área terá uma boa oportunidade. A partir do mês de março, a Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade) vai realizar o Curso de Formação Técnica em Arbitragem Escolar.
O foco é formar profissionais para as modalidades de handebol, vôlei e futsal, utilizando o método "arbitragem educativa", modelo de trabalho que é referência no país e traz estudos renovados visando à superação de métodos tradicionais de arbitragem. O valor recebido por competição escolar varia, mas em algumas competições, o árbitro pode ganhar entre R$ 100 e R$ 200 por diária.
 O diretor de arbitragem Ronaldo Mangueira explica sobre os benefícios da formação. “O curso fornece toda a formação para que o novo árbitro tenha condições de organizar, sistematizar, aplicar e avaliar as regras das modalidades de forma educativa. Mais do que seguir as regras, o método utiliza a educação dentro de quadra ou no campo. O árbitro trabalhará como professor, explicando, não só punindo. Ele terá conhecimentos para esclarecer aos jovens atletas o porquê não pode determinada atitude. Já atuamos há muitos anos com essa metodologia e ela tem sido referência até fora do país”, ressaltou Mangueira.
Para participar, o interessado precisa ser maior de 18 anos e não há necessidade de experiência anterior. A taxa do curso é de R$ 50 para estudantes (Cursando faculdade ou estudante do ensino médio, acima de 18 anos) e R$ 80 para não estudantes. 

Referências 

Alguns árbitros que se formaram na Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade) atualmente são referências no país e já tiveram oportunidades internacionais na carreira. Um deles é Raphael Jardim, que começou no curso de formação da Federação e hoje atua em competições nacionais e internacionais, como o Campeonato Mundial Escolar de Futebol, na Guatemala.
“Acredito que minha convocação para o Mundial foi reflexo do trabalho realizado no Espírito Santo. O Estado é pioneiro neste tipo de trabalho e nos Campeonatos Brasileiros que participo o método é elogiado e valorizado pelos outros estados”, conta Raphael.
Outro que também começou na Fecade é o árbitro Arthur Rabelo. Somente em 2023, o árbitro trabalhou em jogos da Série A, da Série B, da Copa Verde e da Copa do Brasil. Nos anos anteriores, atuou em partidas das séries C e D, além de campeonatos estaduais.

Serviço

  • Curso de Formação Técnica em Arbitragem Escolar
  • Organização: Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade)
  • Data: a partir de março
  • Investimento: R$ 50 para estudantes (cursando faculdade ou estudante do ensino médio, acima de 18 anos) e R$ 80 para não estudantes. 
  • Inscrições: https://forms.gle/hBD63TVF1v6VsHUL7 ou www.fecade.org.br ou pelo Instagram @fecade.es

Veja Também

Jogadores do Fortaleza são hospitalizados após ataque a ônibus após jogo contra o Sport

Botafogo demite o técnico Tiago Nunes após tropeço na Pré-Libertadores

Com ingressos esgotados, Vasco e Volta Redonda desembarcam em Vitória nesta sexta (23)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba espírito santo Futebol Futebol Capixaba Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados