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Fim da Linha

Botafogo demite o técnico Tiago Nunes após tropeço na Pré-Libertadores

Treinador acumula maus resultados desde quando assumiu o clube na reta final do Brasileirão do ano passado

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 14:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 fev 2024 às 14:27
Tiago Nunes está preocupado com o emocional de sua equipe
Tiago Nunes está preocupado com o emocional de sua equipe Crédito: Arthur Barreto/Botafogo
O Botafogo anunciou, na tarde desta quinta-feira (22), a demissão do técnico Tiago Nunes. A saída acontece no dia seguinte ao empate por 1 a 1 com o Aurora, da Bolívia, da Bolívia, na fase preliminar da Libertadores.
A decisão foi tomada após reunião das lideranças do clube nesta quinta-feira (22), segundo nota divulgada. John Textor, dono da SAF, e o departamento de futebol estão no mercado em busca de um novo treinador.
Resultados e polêmica em entrevista. O time alvinegro não alcançou bons resultados neste começo de temporada, o que se somou à recente declaração do treinador sobre jogadores pedirem para ficarem fora das partidas, após derrota para o Vasco. No dia seguinte, ele recuou e criticou o que avaliou serem "recortes sem contexto" da entrevista,
Tiago Nunes chegou ao Glorioso na reta final do ano passado. Ele substituiu Lúcio Flávio no comando do time, mas não conseguiu recolocar a equipe na disputa pelo título do Brasileiro. Além disso, terminou fora da zona de classificação direta à fase de grupos da Libertadores.
O Botafogo agradeceu a Tiago Nunes e sua comissão técnica pelos serviços prestados. "Apesar da dedicação e trabalho realizado no dia a dia, os resultados apresentados não foram esperados".
Fabio Mathias, auxiliar-técnico permanente, assume interinamente. Ele comanda o time na partida contra o Audax Rio, no Nilton Santos, válida pela décima rodada do Campeonato Carioca.
 O Botafogo vive fase complicada na temporada. Além do empate diante do Aurora, o time também está fora da zona de classificação à semifinal do Carioca até o momento.

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