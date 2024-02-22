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Com ingressos esgotados, Vasco e Volta Redonda desembarcam em Vitória nesta sexta (23)

Organização confirma que todas as entradas foram comercializadas para a partida váliada pela 10ª rodada da Taça Guanabara

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 11:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2024 às 11:25
Vasco e Volta Redonda
Vasco perde de 2x1 para o Volta Redonda no Estádio Kleber Andrade, Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
A torcida capixaba garantiu casa cheia para ver o Vasco enfrentar o Volta Redonda no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no próximo sábado (24). Os ingressos estão esgotados para a partida, que será às 17h30, válida pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Foram colocados à venda 20 mil ingressos. 
Em suas redes sociais oficiais, o Vasco comemorou o esgotamento dos ingressos e comentou que espera uma verdadeira festa pra o clube em Cariacica. 
As delegações de Vasco e Volta Redonda desembarcam em Vitória no mesmo voo fretado, sexta-feira (23 de fevereiro), às 16h, sem passar pelo saguão do aeroporto por motivos de segurança. Os jogadores irão da aeronave diretamente para os ônibus que levarão os times aos hotéis.
O Vasco ficará hospedado no hotel Sheraton, em Vitória, e o Volta Redonda ficará no Nobile Inn Meridional, em Cariacica. O retorno ao Rio de Janeiro dos dois times será sábado, logo após o jogo.
O Vasco é o quarto colocado da Taça Guanabara e precisa vencer para se manter no G-4 e ficar mais próximo da vaga nas semifinais do Carioca. 

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