Botafogo sofre gol no fim e empata com Aurora pela Pré-Libertadores

Pela Pré-Libertadores, Botafogo cede empate ao Aurora no fim do jogo Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo não teve uma atuação brilhante, segurou a pressão por um bom tempo, mas acabou cedendo o empate para o Aurora em 1 a 1 já nos acréscimos, nesta quarta-feira (21), em Cochabamba, na Bolívia, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores.

Júnior Santos marcou para o Botafogo, ainda no primeiro tempo. O Aurora também marcou, com Amarilla, também na primeira etapa, mas o gol foi anulado após checagem do VAR. Minutos antes do gol, o Botafogo perdeu um pênalti com Tiquinho Soares. O atacante botafoguense bateu no canto, mas viu o goleiro ganês Akologo fazer uma grande defesa.

O Aurora marcou o gol do empate já nos acréscimos do segundo tempo. O gol foi de Dario Torrico. Com o empate, o Botafogo precisa vencer na partida de volta. Novo empate leva o jogo para os pênaltis.

Botafogo e Aurora voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (28), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo está marcado para 21h30 (de Brasília).