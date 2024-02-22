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Botafogo sofre gol no fim e empata com Aurora pela Pré-Libertadores

Glorioso perdeu pênalti, desperdiçou chance clara na reta final e acabou sendo vazado, mais uma vez, no fim da partida

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 23:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 fev 2024 às 23:51
Pela Pré-Libertadores, Botafogo cede empate ao Aurora no fim do jogo
Pela Pré-Libertadores, Botafogo cede empate ao Aurora no fim do jogo Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo não teve uma atuação brilhante, segurou a pressão por um bom tempo, mas acabou cedendo o empate para o Aurora em 1 a 1 já nos acréscimos, nesta quarta-feira (21), em Cochabamba, na Bolívia, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores.
Júnior Santos marcou para o Botafogo, ainda no primeiro tempo. O Aurora também marcou, com Amarilla, também na primeira etapa, mas o gol foi anulado após checagem do VAR. Minutos antes do gol, o Botafogo perdeu um pênalti com Tiquinho Soares. O atacante botafoguense bateu no canto, mas viu o goleiro ganês Akologo fazer uma grande defesa.
O Aurora marcou o gol do empate já nos acréscimos do segundo tempo. O gol foi de Dario Torrico. Com o empate, o Botafogo precisa vencer na partida de volta. Novo empate leva o jogo para os pênaltis.
Botafogo e Aurora voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (28), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo está marcado para 21h30 (de Brasília).
Quem avançar deste confronto encara o vencedor de Red Bull Bragantino e Águilas Doradas (EQU) por um lugar na fase de grupos. O primeiro jogo entre brasileiros e colombianos terminou empatado sem gols.

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