Nova Venécia perde de virada para o Botafogo-SP e dá adeus à Copa do Brasil

Nova Venécia começou bem a partida, mas acabou sofrendo a virada Crédito: Breno Bonfá Fotografia

Fim da linha para o Nova Venécia. A equipe capixaba foi eliminada da Copa do Brasil após ser derrotada por 2 a 1 pelo Botafogo-SP na primeira fase da competição. O Leão do Norte até saiu na frente no primeiro tempo, com um gol de Diego Fernandes, mas acabou sofrendo dois gols no segundo tempo, que decretaram a eliminação.

O regulamento da Copa do Brasil prevê que o time de melhor posição no Ranking da CBF tenha a vantagem de jogar pelo empate na partida única da primeira fase, enquanto o time de pior colocação tenha o direito de ter o mando de campo. Sabendo disso, o Nova Venécia começou a partida indo para cima, pois precisava da vitória.

O Leão fez um primeiro tempo muito bom, administrando bem a vantagem sem levar grandes sustos. No entanto, não voltou da mesma forma para o segundo tempo e acabou sofrendo o empate, pelos pés de Alecsandro, que não servia para os capixabas. Com isso, a equipe se lançou para o ataque, mas sem o mesmo impeto da primeira etapa, acabou sofrendo com um lançamento nas costas da defesa que deixou o Alecsandro, de novo ele, na cara do goleiro para marcar mais uma vez.