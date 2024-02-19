Destaque na base do Porto Vitória, Liz Valverde acerta com o Corinthians

Liz Valverde, zagueira do Porto Vitória Crédito: Henrique Montovanelli/FES

A adolescente Liz Valverde está de saída do Porto Vitória. A jovem, que completa 14 anos este ano, acertou a sua ida para o Corinthians, onde vai integrar a equipe sub-15. A transferência foi confirmada pelo clube capixaba, na manhã desta segunda-feira (19), por meio das redes sociais.

Liz ganhou notoriedade do futebol do Espírito Santo quando se tornou a primeira menina a disputar competições oficiais entre meninos, na categoria sub-13 do Porto Vitória. A zagueira conquistou o título do Campeonato Capixaba Sub-13 sendo titular da equipe.

Após se firmar no Porto, a Liz recebeu a sua primeira convocação para a Seleção Brasileira de base. Em novembro do ano passado, a zagueira foi chamada pela técnica Simone Jatobá para um período de treinamentos na categoria sub-15, na Granja Comary.