Rio Branco e T2R Sports concluem operação da SAF e assinam contrato

A SAF do RIo Branco agora é realidade. Clube espera dar um salto de desenvolvimento em estrutura e performance dentro de campo Crédito: Rio Branco/Divulgação

O futebol do Rio Branco está definitivamente sob o controle da T2R Sports. Em um dia histórico para o Capa-Preta, a empresa e o clube assinaram contrato em definitivo e oficializaram a venda de 90% da SAF.

O grupo empresarial apresentou proposta para investir cerca de R$ 50 milhões em dez anos, dos quais R$ 10 milhões serão destinados à infraestrutura do clube, incluindo a construção de um centro de treinamento. Também é prevista a quitação total do passivo da instituição.

A negociação, que teve início em 2023, envolveu processo de due diligence e constituição da empresa Rio Branco SAF. O próximo passo será a filiação na Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A partir de agora, a T2R Sports passa a ser acionista majoritária da SAF do Rio Branco, fazendo toda a gestão do futebol. O bojetivo com a SAF é possibilitar novas oportunidades de crescimento no mercado financeiro, atraindo mais investidores para que a estrutura do clube e o futebol capa-preta deem um salto de qualidade.

O clube associativo (Rio Branco Atlético Clube) será um sócio relevante na SAF, protegendo as tradições do clube, recebendo dividendos e participando da tomada de decisões no Conselho de Administração. O grupo empresarial já vinha trabalhando internamente no clube desde 2023, com o avanço das negociações.

CEO da T2R Sports, Renato Antunes explicou que o projeto de gestão foi construído com grandes especialistas do setor para alavancar os resultados do clube. Um dos objetivos é fazer do Rio Branco um exemplo de sucesso de crescimento esportivo aliado ao impulsionamento econômico do Estado.

“Já estamos implementando uma estrutura de governança nos moldes dos melhores padrões nacionais, contando com um time de executivos com dedicação exclusiva e investidores capixabas com histórico de sucesso e credibilidade. O futebol gera grande impacto na sociedade, desde o desenvolvimento social na vida dos jovens ao crescimento do turismo, comércio e indústria. Acreditamos no futebol como um propulsor da evolução do Espírito Santo, e o Rio Branco tem potencial para capitanear esse movimento, pois é um clube tradicional, centenário, maior vencedor do Estado e dono da maior torcida. Queremos atingir todo o potencial do maior clube do Estado e fazer do Rio Branco e do Espírito Santo um dos maiores cases de sucesso do futebol nacional”, concluiu Renato Antunes.

O presidente do Rio Branco Atlético Clube, Paulo Pachêco, destacou que o momento entra para a história, pois pode ser considerado a "refundação" do clube.