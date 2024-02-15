SAF do Rio Branco lança o primeiro programa de sócio-torcedor

Tem novidade para os torcedores do Rio Branco. O clube lançou nesta quinta-feira (15) o seu primeiro plano de sócio-torcedor da “era SAF”. Os novos planos foram elaborados baseados em pesquisas sobre práticas dos melhores programas de sócio-torcedor do País e empresas especializadas em marketing esportivo.

Batizado como “Sócio do Maior”, o programa trará mais experiências, benefícios e vantagens ao torcedor capa-preta, além de modernizar o atendimento e o acesso ao Estádio Kleber Andrade. As vantagens são diversas, como acesso gratuito aos jogos do Brancão no Estádio Kleber Andrade, desconto em produtos do clube, carteirinha personalizada, camisa oficial, desconto em estabelecimentos comerciais, participação em sorteios e acesso à ações do clube.