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SAF do Rio Branco lança o primeiro programa de sócio-torcedor

O "Sócio do Maior" tem como objetivo garantir mais experiências, benefícios e vantagens ao torcedor capa-preta

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 15:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2024 às 15:09
Rio Branco terá novo programa de sócio-torcedor com diversos benefícios
Rio Branco terá novo programa de sócio-torcedor com diversos benefícios Crédito: Divulgação/Rio Branco
Tem novidade para os torcedores do Rio Branco. O clube lançou nesta quinta-feira (15) o seu primeiro plano de sócio-torcedor da “era SAF”. Os novos planos foram elaborados baseados em pesquisas sobre práticas dos melhores programas de sócio-torcedor do País e empresas especializadas em marketing esportivo.
Batizado como “Sócio do Maior”, o programa trará mais experiências, benefícios e vantagens ao torcedor capa-preta, além de modernizar o atendimento e o acesso ao Estádio Kleber Andrade. As vantagens são diversas, como acesso gratuito aos jogos do Brancão no Estádio Kleber Andrade, desconto em produtos do clube, carteirinha personalizada, camisa oficial, desconto em estabelecimentos comerciais, participação em sorteios e acesso à ações do clube.
O sócio também terá acesso a um aplicativo exclusivo, onde receberá notícias do clube, a agenda de jogos, a carteirinha virtual e participará de ações. O cadastro já pode ser feito pelo site socioriobranco.com.br

Confira os planos e principais benefícios

BRONZE (R$ 19,90 - PROMOÇÃO)
  • 50% de desconto na compra de um ingresso em jogos com mando do Rio Branco;
  • 5% de desconto em produtos do clube;
  • Participação em experiências e sorteios exclusivos promovidos pelo clube;
  • APP oficial do Rio Branco;
  • Clicker Club Sócio do Maior;
  • Central de atendimento pelo site oficial do programa;
Welcome Kit:
  • Carteirinha personalizada
  • Certificado oficial Sócio do Maior
  • Adesivo oficial Sócio do Maior
PRATA (R$ 34,90 - PROMOÇÃO)
  • Acesso gratuito em jogos com mando do Rio Branco;
  • 10% de desconto em produtos do clube;
  • Acesso exclusivo ao estádio;
  • Participação em experiências e sorteios exclusivos promovidos pelo clube;
  • APP oficial do Rio Branco;
  • Clicker Club Sócio do Maior
  • Central de Atendimento pelo site oficial do Programa;
Welcome Kit:
  • Carteirinha personalizada
  • Certificado oficial Sócio do Maior
  • Adesivo oficial Sócio do Maior
OURO (R$ 79,90 - PROMOÇÃO)
  • Acesso gratuito em jogos com mando do Rio Branco;
  • Acesso gratuito para um acompanhante em jogos com mando do Rio Branco;
  • Camisa Oficial do clube (Direito adquirido após o pagamento adiantado da anuidade ou quitação completa da primeira anuidade)
  • 20% de desconto em produtos do clube;
  • Acesso exclusivo ao estádio;
  • Participação em experiências e sorteios exclusivos promovidos pelo clube;
  • App oficial do Rio Branco;
  • Clicker Club Sócio do Maior;
  • Central de atendimento pelo site oficial do programa;
Welcome Kit:
  • Carteirinha personalizada
  • Certificado oficial Sócio do Maior
  • Adesivo oficial Sócio do Maior
Os planos da associação (Sou Brancão e Legião Capa Preta) continuam existindo.

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