Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Classificado

Rio Branco vence o Estrela e se garante nas quartas de final do Capixabão

Edinho marcou o gol que garantiu a vitória capa-preta, a liderança isolada e a vaga antecipada na próxima fase do Estadual

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 22:42

Redação de A Gazeta

Edinho garantiu a vitória do Rio Branco sobre o Estrela no Sumaré Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco
O líder Rio Branco é o primeiro time a assegurar a vaga antecipada para as quartas de final do Campeonato Capixaba 2024. Na noite desta quarta-feira (7), no jogo da sexta rodada, disputado no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, o Capa-Preta derrotou o Estrela do Norte, por 1 a 0, com gol de Edinho, e conquistou o seu primeiro objetivo no Estadual. 
Com a vitória, o Rio Branco chega aos 13 pontos e, no pior dos cenários, nas três últimas rodadas, não sai da zona de classificação. Já o Estrela, com a derrota, cai para a última colocação, com apenas dois pontos somados. 
A primeira fase do Capixabão prossegue após o carnaval, com os jogos da sétima rodada. No sábado, dia 17, às 18h, o Estrela do Norte visita o Jaguaré, no Centro Esportivo Conilon. No domingo, às 10h30, o Rio Branco faz o clássico contra o Vitória-ES, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. 

O Jogo

Nos primeiros 45 minutos, Estrela do Norte e Rio Branco fizeram um jogo ruim e sem oportunidades de gol. O time da casa, que luta contra o rebaixamento, pouco criou e ainda perdeu o atacante Dija Baiano, que saiu lesionado. O Capa-Preta, que jogava para assegurar a vaga por antecipação, teve mais posse de bola, finalizou mais a gol, mas foi muito lento na construção das jogadas. 
Para a etapa final, o Rio Branco voltou com outra postura, mais movimentação e toque de bola. As tabelas entre Carlos Vitor, Rodrigo Carioca e Kieza começaram a sair e o Capa-Preta passou a transformar a sua posse de bola em chances. Primeiro Carioca chutou com perigo e Carlos Vitor acertou a trave. Como o gol não saía, Rodrigo César mexeu na equipe e surtiu efeito. Aos 29 minutos, após um cruzamento de Matheus Costa, Kieza cabeceou para a defesa do goleiro estrelense, que ainda viu a bola bater na trave. No rebote, Edinho, que havia entrado, fez o gol. Em vantagem, o Rio Branco administrou o resultado até o apito final e voltou para a casa com a vitória e a classificação antecipada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados