Guilherme Morassi projeta clássico difícil diante do Vitória

Guilherme Morassi foi escolhido para a seleção da rodada após a boa atuação diante do Estrela do Norte Crédito: Divulgação/R.P Fotografia e Comunicação

A Desportiva Ferroviária vive um bom momento no Campeonato Capixaba. Na terceira colocação com 8 pontos, a Locomotiva Grená está invicta há 3 partidas, sendo a última uma vitória por 2 a 0 diante do Estrela do Norte. O clube agora enfrenta o rival Vitória nesta quinta-feira (8), às 19h, no Salvador Costa, e precisa dar uma resposta ao torcedor em clássicos.

Isso porque na segunda rodada da competição a Tiva sofreu uma goleada de 4 a 0 para o maior rival, o Rio Branco. Segundo o lateral-esquerdo Guilherme Morassi, o resultado da partida não representou o que é o grupo. "Fizemos um grande jogo contra o Serra na estreia, sabíamos que o clássico seria difícil, infelizmente foi um jogo muito atípico e eu não sei explicar o motivo, nosso grupo é muito bom e aquilo não representa o que nós somos", declarou.

O jogador ainda afirmou que o elenco não alterou a sua forma de trabalhar nos últimos jogos. "Não mudamos nada, apenas continuamos trabalhando com o mesmo foco e os resultados estão vindo, mas ainda temos muito a evoluir e crescer nessa competição", disse.

Retrospecto recente é adversário

Último clássico entre Vitória e Desportiva foi favorável ao Alvianil Crédito: Wagner Chaló

Contra o Vitória, a Desportiva tenta quebrar uma escrita que não é favorável. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, são quatro vitórias do Alvianil e apenas uma da equipe Grená. Ao mesmo tempo, enquanto a Tiva está invicta há três jogos no campeonato, o Vitória não sabe o que é vencer nas últimas três rodadas.