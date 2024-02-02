Após ser demitido do Estrela, Ney Barreto acerta com o Serra

Ney Barreto encerrou a curta passagem pelo Estrela do Norte e já acertou com o Serra Crédito: Reprodução

O técnico Ney Barreto volta ao Serra após um ano. O treinador também comandou o clube durante os anos de 2021, 2022 e 2023. Somando 29 jogos à frente do Cobra-Coral, Ney possui 55% de aproveitamento. O novo comandante chega para assumir a missão de tirar o time da zona do rebaixamento, que atualmente se encontra no Estadual.

O último trabalho de Ney Barreto, no entanto, deixou a desejar. Mesmo contando partidas não oficiais, o Estrela do Norte venceu apenas um jogo, dentre sete disputados, sendo três destes no Capixaba 2024.

Chamado de urgência pela diretoria serrana, Ney Barreto já terá o seu primeiro grande desafio. Nesta sexta-feira, às 20h, no estádio Robertão, o Serra joga a primeira de suas cinco finais contra o rebaixamento no torneio. O Cobra-Coral ainda busca a sua primeira vitória na competição.