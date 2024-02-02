Após ser demitido do Estrela, Ney Barreto acerta com o Serra

Após a demissão do técnico Erich Bomfim, na segunda-feira, o Serra finalmente tem um novo comandante. A volta de Ney Barreto foi anunciada pelo Tricolor Serrano, na noite desta quinta-feira. O treinador estava no Estrela do Norte, clube em que iniciou a pré-temporada e o Campeonato Capixaba 2024. Na última terça-feira, o comandante havia pedido demissão do alvinegro.
O técnico Ney Barreto volta ao Serra após um ano. O treinador também comandou o clube durante os anos de 2021, 2022 e 2023. Somando 29 jogos à frente do Cobra-Coral, Ney possui 55% de aproveitamento. O novo comandante chega para assumir a missão de tirar o time da zona do rebaixamento, que atualmente se encontra no Estadual.
O último trabalho de Ney Barreto, no entanto, deixou a desejar. Mesmo contando partidas não oficiais, o Estrela do Norte venceu apenas um jogo, dentre sete disputados, sendo três destes no Capixaba 2024.
Chamado de urgência pela diretoria serrana, Ney Barreto já terá o seu primeiro grande desafio. Nesta sexta-feira, às 20h, no estádio Robertão, o Serra joga a primeira de suas cinco finais contra o rebaixamento no torneio. O Cobra-Coral ainda busca a sua primeira vitória na competição.
Com informações do geES