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Futebol

Ney Barreto não é mais treinador do Estrela do Norte

Clube anunciou na manhã desta terça-feira (30) que o técnico pediu demissão após começo ruim da equipe no Campeonato Capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2024 às 14:01

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 14:01

Ney Barreto encerra sua segunda passagem pelo Estrela do Norte
Ney Barreto encerra sua segunda passagem pelo Estrela do Norte Crédito: Reprodução
Ney Barreto não é mais o treinador do Estrela do Norte. Na manhã desta terça-feira, o clube anunciou que o técnico pediu o desligamento do cargo, após as três primeiras rodadas do Campeonato Capixaba 2024.
O treinador deixou o Alvinegro com apenas um ponto somado, sem marcar gols e na oitava posição no Estadual. Na estreia, o Estrela foi até a Capital e perdeu para o Vitória-ES por 2 a 0. Na segunda rodada, atuando em casa, o time cachoeirense ficou no 0 a 0 com o Nova Venécia. No domingo, em Águia Branca, o Estrela sofreu uma nova derrota, agora para o Real Noroeste, por 1 a 0.
Por meio de uma nota oficial, o clube agradeceu os serviços de Ney Barreto, que encerrou a sua segunda passagem à frente do Alvinegro do Sul.
"O ENFC informa que o treinador Ney Barreto não é mais técnico do clube. O clube agradece pelos serviços prestados, sempre com muita dedicação, amor, profissionalismo e compreensão."
Em breve, o Estrela do Norte vai anunciar o substituto de Ney Barreto.

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