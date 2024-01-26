O que está por trás da briga entre torcidas no lado de fora do Kleber Andrade?

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP vem esclarecer que, no incidente envolvendo torcedores do Rio Branco e da Desportiva Ferroviária, na noite da última quarta-feira (24), em partida envolvendo esses dois times, válida pela segunda rodada do campeonato estadual de futebol (Capixabão), ocorreram brigas generalizadas entre eles, mais especificamente próximo à bilheteria do Estádio Kleber Andrade.



A SESP foi demandada pela Secretaria de Estado de Esporte - SESPORT, para coordenar a integração com as Forças de Segurança do Estado, com fito de estabelecer uma Operação Integrada visando a segurança durante a partida supra mencionada.



No último dia 19/01/24, às 10h00 da manhã no Gabinete de Gestão Integrada da SESP, reuniram-se sob coordenação da GEOPI/SESP, mediante convite: a SESPORT, Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo - FES, CETURB, Prefeitura de Cariacica, Desportiva Ferroviária e o Rio Branco, e, por convocação: a PMES, CBMES, PCES, BPTran, RPMont, 4ºBPM, 7ºBPM e 6ºBBM. Na oportunidade foram estabelecidos protocolos de segurança para que o evento esportivo transcorresse de forma pacífica e dentro das normas técnicas.



Dentre as normas técnicas de segurança impostas pelas Forças de Segurança aos organizadores, foi a imperiosa separação das entradas das torcidas, ficando estabelecido que a torcida do Rio Branco usasse a entrada principal e a Desportiva, a entrada situada na parte de trás do Estádio. Destarte, a SESP informa ainda que, juntamente com essa recomendação técnica, foi orientado aos organizadores que divulgassem exaustivamente, através dos meios de comunicação e mídias sociais, a informação sobre as distintas entradas exclusivas para cada torcida.



Quanto ao efetivo das Forças de Segurança disponibilizado na cobertura da partida, informamos que foram escalados e empenhados um total de 120 agentes do Estado, entre a PMES (Regimento da Cavalaria BME e 7º BPM), CBMES e PCES.



Esclarecemos ainda que, conforme relatórios das agências de Segurança do Estado, devido à eventual ausência de controle de acesso e a falta de informação correta por parte dos organizadores, houve a migração irresponsável da torcida organizada da Desportiva, para o local onde se concentrava a torcida do Rio Branco (próximo à bilheteria), surgindo ali o incidente.



Diante da confusão generalizada, as Forças de Segurança do Estado, escaladas no evento, agiram de imediato dentro da proporcionalidade e necessidade e debelaram a turba, restabelecendo a ordem e a tranquilidade ao local. Reforçamos ainda que todos os protocolos técnicos foram observados, seguindo às doutrinas operacionais das tropas especializadas, visando principalmente a segurança da população capixaba.



Por fim, importante frisar que as vias no entorno do Estádio são municipalizadas, não cabendo, em princípio, ao Poder Público Estadual o controle de acesso e fiscalização de ambulantes.

