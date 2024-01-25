Rio Branco humilha no 1° tempo e goleia a Desportiva no clássico

O Rio Branco atropelou a Desportiva no Kleber Andrade, com direito a 4 a 0 no primeiro tempo Crédito: Jordan Nunes / Capixaba Esporte

Um rolo compressor. Assim pode ser definido o primeiro tempo do Rio Branco, que não tomou conhecimento da Desportiva e, no primeiro tempo, já aniquilou o rival em apenas 12 minutos de jogo, quando já vencia por 3 a 0 no Kleber Andrade. Não parou por aí, pouco depois, o Capa-Preta ampliou com o quarto gol, que daria números finais à partida válida pela segunda rodada do Capixabão, na noite desta quarta-feira (24).

Derrotado na rodada de estreia do Campeonato Capixaba 2024 para o Porto Vitória, o Brancão precisava de um triunfo para se recuperar. Mas, pela frente, tinha a arquirrival Desportiva Ferroviária. Entretanto, nem parecia.

Com gol do zagueiro Gustavo Carbonieri, com menos de 2 minutos, o alvinegro já se colocou em vantagem. Na sequência, o atacante Kieza ampliou para 2 a 0. De pênalti, o meia Aloísio fez o terceiro. Ainda na etapa inicial, o atacante Rodrigo Carioca fez o quarto gol do Brancão e fechou a goleada.

Na segunda etapa, com a goleada definida, o Rio Branco administrou o 4 a 0 e viu o rival sem forças para reagir. Ainda assim, o Capa-Preta perdeu oportunidades para ampliar, mas Kieza e cia desperdiçaram.

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