Torcidas de Rio Branco e Desportiva brigam do lado de fora do Kleber Andrade

Equipes da Polícia Militar realizavam reforço de policiamento no interior e na parte externa, quando se iniciou uma confusão generalizada. Imagens mostram mesas e cadeiras sendo arremessadas na área onde ambulantes vendiam bebidas e comidas. Muitas pessoas correm do local fugindo dos objetos lançados.

A briga se concentrou na entrada principal do Kleber Andrade e muitos torcedores subiram pelas escadas em direção às catracas para entrarem no estádio rapidamente. Foi necessário o uso de equipamentos não letais, como bombas de gás e tiros de elastômero, para conter a confusão e dispersar a multidão. A Polícia Militar disse que, apesar da grande confusão, não houve detidos ou materiais apreendidos. A Polícia Civil, por sua vez, reforçou que ninguém foi encaminhado à delegacia.

Em nota, o Rio Branco afirma que a confusão se iniciou com uma invasão por parte das torcidas organizadas da Desportiva Ferroviária. Confira a nota oficial do clube na íntegra.