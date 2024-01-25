Torcidas de Rio Branco e Desportiva brigam do lado de fora do Kleber Andrade

O clássico da segunda rodada do Capixabão entre Rio Branco e Desportiva no Kleber Andrade, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (24), foi marcado pela goleada do Capa-Preta por 4 a 0 sobre o time de Jardim América, mas a partida não se limitou ao que ocorreu dentro do estádio. Fora dele, houve briga entre torcedores das duas equipes e a polícia precisou intervir.
Equipes da Polícia Militar realizavam reforço de policiamento no interior e na parte externa, quando se iniciou uma confusão generalizada. Imagens mostram mesas e cadeiras sendo arremessadas na área onde ambulantes vendiam bebidas e comidas. Muitas pessoas correm do local fugindo dos objetos lançados.
A briga se concentrou na entrada principal do Kleber Andrade e muitos torcedores subiram pelas escadas em direção às catracas para entrarem no estádio rapidamente. Foi necessário o uso de equipamentos não letais, como bombas de gás e tiros de elastômero, para conter a confusão e dispersar a multidão. A Polícia Militar disse que, apesar da grande confusão, não houve detidos ou materiais apreendidos. A Polícia Civil, por sua vez, reforçou que ninguém foi encaminhado à delegacia.
Em nota, o Rio Branco afirma que a confusão se iniciou com uma invasão por parte das torcidas organizadas da Desportiva Ferroviária. Confira a nota oficial do clube na íntegra.
A Gazeta pediu um posicionamento da Federação de Futebol do Espírito Santo, sobre a briga. A assessoria da FES informou que, pelo fato da briga ter ocorrido do lado de fora do estádio, a orientação seria procurar pela Polícia Militar, o que já foi feito pela reportagem.