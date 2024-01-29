Erich Bonfim não suporta inicio ruim e é demitido do Serra

Erich Bonfim não é mais treinador do Serra Crédito: Claudio Junior/Serra FC

O Serra comunicou, nesta segunda-feira (29), por meio de sua assessoria de comunicação, a demissão do técnico Erich Bomfim. As três derrotas, nos três primeiros jogos do Campeonato Capixaba 2024, foram determinantes para a decisão da diretoria serrana.

Nota oficial



O Serra FC informa que o técnico Erich Bomfim não comanda mais o elenco profissional.



A diretoria agradece o profissional e deseja sucesso em sua carreira. pic.twitter.com/bkGsKEJEC8 — Serra Futebol Clube (@SerraFC1930) January 29, 2024

Após montagem do elenco baseada na manutenção dos vencedores da Copa Espírito Santo 2023, Erich não teve bom início no Capixaba 2024. O treinador encontrou uma tabela inicial complicada, com três clássicos seguidos, perdendo os três jogos, sofrendo seis gols e marcando dois. Após a segunda derrota no Robertão, a diretoria Cobra-Coral optou por não manter o profissional no cargo.

Serra 0 x 1 Desportiva Ferroviária



Vitória 3 x 1 Serra



Serra 1 x 2 Rio Branco



Ney Barreto é um dos nomes mais pedidos pela torcida serrana. O técnico, atualmente no Estrela do Norte, também não iniciou bem o Campeonato Capixaba. No entanto, em contato com Carlos Madella, diretor de futebol do Alvinegro Cachoeirense, foi assegurado que o treinador segue no cargo, sem qualquer demissão por maus resultados.

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