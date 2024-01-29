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Erich Bonfim não suporta inicio ruim e é demitido do Serra

Treinador não segue no comando da Cobra-Coral no restante do Campeonato Capixaba após três derrotas nas três primeiras partidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2024 às 18:56

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 18:56

Erich Bonfim não é mais treinador do Serra
Erich Bonfim não é mais treinador do Serra Crédito: Claudio Junior/Serra FC
O Serra comunicou, nesta segunda-feira (29), por meio de sua assessoria de comunicação, a demissão do técnico Erich Bomfim. As três derrotas, nos três primeiros jogos do Campeonato Capixaba 2024, foram determinantes para a decisão da diretoria serrana.
Após montagem do elenco baseada na manutenção dos vencedores da Copa Espírito Santo 2023, Erich não teve bom início no Capixaba 2024. O treinador encontrou uma tabela inicial complicada, com três clássicos seguidos, perdendo os três jogos, sofrendo seis gols e marcando dois. Após a segunda derrota no Robertão, a diretoria Cobra-Coral optou por não manter o profissional no cargo.
  • Serra 0 x 1 Desportiva Ferroviária
  • Vitória 3 x 1 Serra
  • Serra 1 x 2 Rio Branco
Ney Barreto é um dos nomes mais pedidos pela torcida serrana. O técnico, atualmente no Estrela do Norte, também não iniciou bem o Campeonato Capixaba. No entanto, em contato com Carlos Madella, diretor de futebol do Alvinegro Cachoeirense, foi assegurado que o treinador segue no cargo, sem qualquer demissão por maus resultados.

Próxima partida do Serra

O Serra volta aos gramados nesta terça-feira (30), contra o Nova Venécia, às 15h45, no estádio Zenor Pedrosa. Pela quarta rodada, o Cobra-Coral busca a primeira vitória no torneio.

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