Mulheres e crianças terão entrada gratuita no próximo jogo do Rio Branco

O Rio Branco lançou uma promoção especial para o próximo jogo do time no Estádio Kleber Andrade. Mulheres e crianças vão entrar de graça no duelo contra o Rio Branco de Venda Nova, que acontece neste sábado (3), às 16h. A partida pode valer a liderança para o Capa-Preta no Capixabão.