Mulheres e crianças terão entrada gratuita no próximo jogo do Rio Branco

O Rio Branco lançou uma promoção especial para o próximo jogo do time no Estádio Kleber Andrade. Mulheres e crianças vão entrar de graça no duelo contra o Rio Branco de Venda Nova, que acontece neste sábado (3), às 16h. A partida pode valer a liderança para o Capa-Preta no Capixabão.
A gratuidade é válida para todas as mulheres e para crianças até 12 anos. Para garantir o ingresso cortesia, basta fazer a retirada na bilheteria do Kleber Andrade, no sábado, a partir das 14h.
A venda geral de ingressos também já iniciou de forma online e nos pontos de venda presenciais. Pela internet, o torcedor pode comprar o ingresso no site www.zig.tickets. A venda também acontece nas lojas Origens (Orla de Camburi-Vitória e Shopping Praia da Costa-Vila Velha), Ícone (Centro de Vitória) e Ademar Cunha (Campo Grande-Cariacica e Novo México-Vila Velha).
Com 7 pontos, o Rio Branco está atualmente na liderança da competição, após duas vitórias, um empate e uma derrota. A partida contra o time de Venda Nova será a segunda do Brancão em casa. Na primeira, a equipe capa-preta venceu o clássico contra a Desportiva por 4 a 0.