Veja os adversários de Real Noroeste e Nova Venécia na Copa do Brasil

Real Noroeste e Nova Venécia são os representantes do Espírito Santo na Copa do Brasil Crédito: Breno Bonfá e Richard Andrade/Nova Venécia

O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil foi realizado na tarde desta terça-feira (30) e definiu os adversários de Real Noroeste e Nova Venécia, representantes do Espírito Santo na competição mais rica do país, que por estarem em posições mais baixas no ranking da CBF, vão jogar a partida única em casa, com vantagem do empate para o visitante.

Atual tricampeão do Campeonato Capixaba, o Real Noroeste foi sorteado para enfrentar o Cuiabá, do Mato Grosso. A equipe disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, que ano passado foi eliminado justamente na primeira fase da competição, após ser derrotado por 4 a 3 para o São Raimundo-RR. Caso avancem, os Merengues Capixabas enfrentam o vencedor de Audax-RJ e Portuguesa-RJ.

Já o Nova Venécia, que conquistou a vaga na Copa do Brasil após ser vice-campeão capixaba em 2023, foi sorteado para enfrentar o Botafogo-SP, equipe de Ribeirão Preto e que atualmente disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Na edição passada, os paulistas foram eliminados na terceira fase, após serem derrotados pelo Santos por 3 a 0 no placar agregado. Caso avance, o Leão do Norte enfrenta o vencedor de Anápolis-GO e Tombense-MG.