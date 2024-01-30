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Veja os adversários de Real Noroeste e Nova Venécia na Copa do Brasil

Equipes capixabas conheceram os seus rivais na primeira fase da competição mais rica e democrática do país. Spoiler: "Deyvinho" vem aí
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

30 jan 2024 às 16:11

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 16:11

Real Noroeste e Nova Venécia são os representantes do Espírito Santo na Copa do Brasil
Real Noroeste e Nova Venécia são os representantes do Espírito Santo na Copa do Brasil Crédito: Breno Bonfá e Richard Andrade/Nova Venécia
O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil foi realizado na tarde desta terça-feira (30) e definiu os adversários de Real Noroeste e Nova Venécia, representantes do Espírito Santo na competição mais rica do país, que por estarem em posições mais baixas no ranking da CBF, vão jogar a partida única em casa, com vantagem do empate para o visitante. 
Atual tricampeão do Campeonato Capixaba, o Real Noroeste foi sorteado para enfrentar o Cuiabá, do Mato Grosso. A equipe disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, que ano passado foi eliminado justamente na primeira fase da competição, após ser derrotado por 4 a 3 para o São Raimundo-RR. Caso avancem, os Merengues Capixabas enfrentam o vencedor de Audax-RJ e Portuguesa-RJ.
Já o Nova Venécia, que conquistou a vaga na Copa do Brasil após ser vice-campeão capixaba em 2023, foi sorteado para enfrentar o Botafogo-SP, equipe de Ribeirão Preto e que atualmente disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Na edição passada, os paulistas foram eliminados na terceira fase, após serem derrotados pelo Santos por 3 a 0 no placar agregado. Caso avance, o Leão do Norte enfrenta o vencedor de Anápolis-GO e Tombense-MG.
Conforme estabelecido previamente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as partidas únicas da primeira fase do torneio devem acontecer no dia 21 ou no dia 28 de fevereiro. Por jogarem em casa, Real Noroeste e Nova Venécia precisam vencer suas partidas para avançar de fase. 

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