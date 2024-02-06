Porto Vitória vai encarar o Fluminense na Copa do Brasil Sub-17 2024

Fluminense e Porto Vitória já se enfrentaram pela Copa do Brasil. Partida aconteceu em 2020 e foi vencida pelo Tricolor Carioca Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Em sorteio realizado pelo Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foram definidos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil Sub-17 2024. Único representante do Espírito Santo na competição, o Porto Vitória enfrenta o Fluminense.

O jogo único da primeira fase acontece no dia 28 de fevereiro, às 15h (de Brasília), no Estádio Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias, cidade da Região Metropolitana do Rio. De acordo com o regulamento, quem vencer, avança. Em caso de empate, a definição será nas cobranças de pênaltis.

O vencedor de confronto entre Porto Vitória e Fluminense enfrenta, nas oitavas de final, quem passar do duelo entre Vasco e Goiás. A partir desta fase, a competição passa a ser disputada em jogos de ida e volta. Apenas a final será decidida em partida única.

Reencontro

Desde quando o Estado do Espírito Santo passou a ter direito a uma vaga na Copa do Brasil Sub-17, o Porto Vitória ficou apenas de fora da edição 2023. Este ano, o Verdão chega a sua quinta participação, após a conquista do título do Campeonato Capixaba Sub-17 2023.

O melhor desempenho do time capixaba foi em 2021, quando chegou às quartas de final. O Porto passou por Fortaleza, São Raimundo-RR e caiu para o Atlético-MG.