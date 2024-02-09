Cássio Barros é demitido do Vitória após derrota para a Desportiva

Cássio Barros não resistiu a derrota no clássico com a Desportiva Crédito: Samuel Gomes

A derrota em casa por 2 a 1 para a Desportiva em partida válida pela sexta rodada do Capixabão foi o fim da linha para a passagem do treinador Cássio Barros no comando do Vitória. Na manhã desta sexta-feira (9), o Alvianil de Bento Ferreira emitiu nota oficial comunicando o desligamento do treinador.

Após um início animador no Capixabão, o Vitória já está há quatro jogos sem saber o que é vencer, e ocupa a quinta colocação na tabela do campeonato. Diante da Desportiva na noite de quinta-feira (8), o Alvianil abriu o placar no primeiro tempo e teve uma atuação segura. Cenário que foi completamente oposto no segundo tempo, já que Cássio viu sua equipe ser engolida pela Tiva e sofrer a virada.