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Fim da Linha

Cássio Barros é demitido do Vitória após derrota para a Desportiva

Alivianil de Bento Ferreira não vence há quatro jogos no Capixabão e ocupa a quinta colocação na tabela do campeonato

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2024 às 12:09
Cássio Barros chega com a missão de devolver o Vitória para as competições nacionais em 2025
Cássio Barros não resistiu a derrota no clássico com a Desportiva Crédito: Samuel Gomes
A derrota em casa por 2 a 1 para a Desportiva em partida válida pela sexta rodada do Capixabão foi o fim da linha para a passagem do treinador Cássio Barros no comando do Vitória. Na manhã desta sexta-feira (9), o Alvianil de Bento Ferreira emitiu nota oficial comunicando o desligamento do treinador. 
Após um início animador no Capixabão, o Vitória já está há quatro jogos sem saber o que é vencer, e ocupa a quinta colocação na tabela do campeonato. Diante da Desportiva na noite de quinta-feira (8), o Alvianil abriu o placar no primeiro tempo e teve uma atuação segura. Cenário que foi completamente oposto no segundo tempo, já que Cássio viu sua equipe ser engolida pela Tiva e sofrer a virada. 
Cássio foi anunciado ainda no ano passado. Sob muita expectativa, o treinador chegara ao clube com a missão de conduzi-lo  às competições nacionais em 2025. Entretanto, o projeto acaba de ser interrompido. A diretoria alvianil já se movimenta no mercado em busca de um novo treinador.

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