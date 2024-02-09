Cássio Barros é demitido do Vitória após derrota para a Desportiva

A derrota em casa por 2 a 1 para a Desportiva em partida válida pela sexta rodada do Capixabão foi o fim da linha para a passagem do treinador Cássio Barros no comando do Vitória. Na manhã desta sexta-feira (9), o Alvianil de Bento Ferreira emitiu nota oficial comunicando o desligamento do treinador.
Após um início animador no Capixabão, o Vitória já está há quatro jogos sem saber o que é vencer, e ocupa a quinta colocação na tabela do campeonato. Diante da Desportiva na noite de quinta-feira (8), o Alvianil abriu o placar no primeiro tempo e teve uma atuação segura. Cenário que foi completamente oposto no segundo tempo, já que Cássio viu sua equipe ser engolida pela Tiva e sofrer a virada.
Cássio foi anunciado ainda no ano passado. Sob muita expectativa, o treinador chegara ao clube com a missão de conduzi-lo às competições nacionais em 2025. Entretanto, o projeto acaba de ser interrompido. A diretoria alvianil já se movimenta no mercado em busca de um novo treinador.