"Vim buscar meu espaço", afirma Rafael Jacques, novo treinador do Vitória

Rafael Jacques ganhou destaque no futebol do Rio Grande do Sul Crédito: Guilherme Kenzo/Vitória FC

O Vitória está de comando novo. O treinador Rafael Jacques foi oficialmente apresentado na tarde desta quarta-feira (14) em coletiva realizada no estádio Salvador Costa. Ele chega para substituir Cássio Barros, que foi demitido do cargo após sequência negativa de resultados no Campeonato Capixaba 2024.

Ex-jogador, Jacques começou a carreira como treinador em 2018, quando assumiu o São José-RS. Por lá, trabalhou durante dois anos e conquistou títulos como a Recopa Gaúcha e o troféu de melhor equipe do Interior no Gauchão, além de garantir o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Depois, teve passagens por Remo, Pelotas, Caxias, Sergipe e Águia de Marabá, seu último trabalho.

Apesar da vasta experiência fora do Estado, esta será a primeira experiência do treinador no futebol do Espírito Santo. Com esse fato em mente, Rafael pregou respeito pelos profissionais que aqui estão e elogiou a qualidade deles. "Tenho certeza que aqui tem grandes profissionais, máximo respeito pelos que aqui já estão e sobretudo vim para buscar meu espaço, minhas conquistas, não só individuais como também coletivas, pois fui contratado com esse objetivo", frizou.

O momento do Alvianil na competição não é bom. Depois do começo avassalador, com duas vitórias sobre Estrela do Norte e Serra, o Vitória não vence desde a terceira rodada. De lá para cá foram 2 empates e 2 derrotas, a última sobre a Desportiva Ferroviária, que culminou na demissão de Cássio.

Mesmo com pouco tempo como técnico do clube (foi anunciado terça-feira, dia 13 de fevereiro), Rafael já identificou o que a equipe deve evoluir logo de imediato. "Aumentar o nível de concentração, melhorar o nível de atenção, não desde o começo do jogo, pois inicia bem as partidas, mas principalmente no segundo tempo e que os jogadores continuem tendo confiança naquilo que eles vem fazendo porque qualidade tem e só depende da gente", enfatizou.

Sobre o estilo de jogo que pretende implementar, o novo comandante ressaltou que chega com o campeonato já em andamento e que por isso deve fazer uma análise sobre as características do elenco antes de determinar como irá jogar a equipe. "Temos preferências, mas temos que nos adaptar ao grupo. Se temos jogadores rápidos podemos usar a velocidade, se temos uma equipe mais experiente podemos usar a qualidade técnica, então depende muito do que se tem em mãos", afirmou.