Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desafio

"Vim buscar meu espaço", afirma Rafael Jacques, novo treinador do Vitória

Comandante Alvianil foi apresentado na tarde desta quarta-feira (14). Ele chega ao clube após passagens por Remo, Pelotas, Caxias, Sergipe e Águia de Marabá

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 17:45

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

14 fev 2024 às 17:45
Rafael Jacques ganhou destaque no futebol do Rio Grande do Sul
Rafael Jacques ganhou destaque no futebol do Rio Grande do Sul Crédito: Guilherme Kenzo/Vitória FC
O Vitória está de comando novo. O treinador Rafael Jacques foi oficialmente apresentado na tarde desta quarta-feira (14) em coletiva realizada no estádio Salvador Costa. Ele chega para substituir Cássio Barros, que foi demitido do cargo após sequência negativa de resultados no Campeonato Capixaba 2024.
Ex-jogador, Jacques começou a carreira como treinador em 2018, quando assumiu o São José-RS. Por lá, trabalhou durante dois anos e conquistou títulos como a Recopa Gaúcha e o troféu de melhor equipe do Interior no Gauchão, além de garantir o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Depois, teve passagens por Remo, Pelotas, Caxias, Sergipe e Águia de Marabá, seu último trabalho. 
Apesar da vasta experiência fora do Estado, esta será a primeira experiência do treinador no futebol do Espírito Santo. Com esse fato em mente, Rafael pregou respeito pelos profissionais que aqui estão e elogiou a qualidade deles. "Tenho certeza que aqui tem grandes profissionais, máximo respeito pelos que aqui já estão e sobretudo vim para buscar meu espaço, minhas conquistas, não só individuais como também coletivas, pois fui contratado com esse objetivo", frizou.
O momento do Alvianil na competição não é bom. Depois do começo avassalador, com duas vitórias sobre Estrela do Norte e Serra, o Vitória não vence desde a terceira rodada. De lá para cá foram 2 empates e 2 derrotas, a última sobre a Desportiva Ferroviária, que culminou na demissão de Cássio. 
Mesmo com pouco tempo como técnico do clube (foi anunciado terça-feira, dia 13 de fevereiro), Rafael já identificou o que a equipe deve evoluir logo de imediato. "Aumentar o nível de concentração, melhorar o nível de atenção, não desde o começo do jogo, pois inicia bem as partidas, mas principalmente no segundo tempo e que os jogadores continuem tendo confiança naquilo que eles vem fazendo porque qualidade tem e só depende da gente", enfatizou.
Sobre o estilo de jogo que pretende implementar, o novo comandante ressaltou que chega com o campeonato já em andamento e que por isso deve fazer uma análise sobre as características do elenco antes de determinar como irá jogar a equipe. "Temos preferências, mas temos que nos adaptar ao grupo. Se temos jogadores rápidos podemos usar a velocidade, se temos uma equipe mais experiente podemos usar a qualidade técnica, então depende muito do que se tem em mãos", afirmou. 
Rafael Jacques já comanda o Vitória no clássico do próximo final de semana, diante do Rio Branco, no Kleber Andrade. Na partida, o Alvianil precisa quebrar um tabu contra o rival, já que não o vence desde fevereiro de 2020, quando derrotou o Capa-Preta por 2 a 1 no Campeonato Capixaba daquele ano. 

Veja Também

Cássio Barros é demitido do Vitória após derrota para a Desportiva

Rio Branco vence o Estrela e se garante nas quartas de final do Capixabão

Guilherme Morassi projeta clássico difícil diante do Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão estádio salvador costa Futebol Futebol Capixaba Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida
Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados