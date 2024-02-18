Com gol de Edinho, Rio Branco vence o Vitória e se mantém na liderança

Edinho tem sido decisivo para o Rio Branco nas últimas partidas Crédito: Fernando Madeira

Líder isolado. Essa é a situação do Rio Branco no Campeonato Capixaba 2024 após mais uma vitória em clássico. A vítima da vez foi o Vitória, rival histórico do clube. Os três pontos vieram após mais um gol decisivo de Edinho, que entrou na segunda etapa e foi responsável por tirar o zero do placar no Kleber Andrade neste domingo (18).

A partida, que estava marcada inicialmente para às 10h30, foi remarcada de última hora para às 10h, pegando os torcedores (que não foram devidamente comunicados da mudança) de surpresa. Com isso, quem esteve no estádio pode ver algumas pessoas chegando atrasadas ao local, pois não sabiam que o horário havia sido alterado.

Imprevistos à parte, o duelo dentro e fora de campo foi interessante. Fora dele, o público compareceu, com destaque para a torcida Capa-Preta que esteve em maior número. Dentro dele, as duas equipes protagonizaram uma partida disputada, com chances de gol para os dois lados.

O Alvianil de Bento Ferreira, que saiu derrotado, teve ao menos três chances de abrir o placar antes do Rio Branco, uma no primeiro tempo e duas no segundo. Como não foi eficaz, viu o adversário aproveitar a chance clara que teve e acumulou mais uma derrota em clássicos neste campeonato.