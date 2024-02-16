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Rio Branco-VN quer se tornar o primeiro clube ESG do Espírito Santo

Clube vai adotar as políticas de Governança Ambiental, Social e Corporativa para engajar torcida e habitantes na adesão à práticas sustentáveis

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 17:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2024 às 17:48
Olímpio Perim recebe a iluminação LED em projeto ESG feito pelo Rio Branco VN
Olímpio Perim recebe a iluminação LED em projeto ESG feito pelo Rio Branco VN Crédito: Divulgação/Rio Branco VN
O Rio Branco VN pretende se tornar o primeiro clube ESG do Espírito Santo e um dos primeiros do Brasil. O clube quer aproveitar o potencial catalisador da paixão pelo futebol para engajar torcida e habitantes na adesão à práticas sustentáveis.
Recentemente foi adotada a iluminação de LED no Estádio Olímpio Perim em substituição às antigas luminárias metálicas e o projeto vai resultar num menor consumo de energia elétrica. A adesão de fontes renováveis de energia é estratégia primordial para o projeto, que terá painéis solares para geração de energia limpa em breve. Além disso, durante as partidas na casa polenteira, serão adotados copos reutilizáveis, evitando o uso de materiais de uso único, com apoio de um patrocinador.
O Rio Branco VN também firmou uma parceria com a Associação de Catadores da Materiais Recicláveis de Venda Nova do Imigrante (ASCAVENI) para dar a correta destinação dos resíduos gerados em dias de jogo. No campo social, o clube realiza atividades da escolinha de futebol para crianças hipossuficientes, plano conhecido como “Rio Branco do Amanhã”, que recebeu verba de emendas impositivas do legislativo municipal. A ideia do projeto é ampliar os pontos de treinamento para outros distritos e cidades vizinhas, fornecendo alternativas para mais jovens e crianças.
Na área da governança, o clube pretende maximizar a publicidade de suas contas visando aumentar a transparência das informações financeiras. O atual presidente do clube, Breno Caliman, se diz orgulhoso por iniciar um projeto importante socialmente e ecologicamente, assumindo responsabilidade pela causa sustentável.
"Fazer com que a gente coloque o discurso em prática é fundamental. Estamos orgulhosos do que estamos construindo e nossa responsabilidade é com a sustentabilidade social, administrativa e ambiental", declarou Breno Caliman.
Por Tiago Taam, do ge.globo/es

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