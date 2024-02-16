Rio Branco-VN quer se tornar o primeiro clube ESG do Espírito Santo

Olímpio Perim recebe a iluminação LED em projeto ESG feito pelo Rio Branco VN Crédito: Divulgação/Rio Branco VN

O Rio Branco VN pretende se tornar o primeiro clube ESG do Espírito Santo e um dos primeiros do Brasil. O clube quer aproveitar o potencial catalisador da paixão pelo futebol para engajar torcida e habitantes na adesão à práticas sustentáveis.

Recentemente foi adotada a iluminação de LED no Estádio Olímpio Perim em substituição às antigas luminárias metálicas e o projeto vai resultar num menor consumo de energia elétrica. A adesão de fontes renováveis de energia é estratégia primordial para o projeto, que terá painéis solares para geração de energia limpa em breve. Além disso, durante as partidas na casa polenteira, serão adotados copos reutilizáveis, evitando o uso de materiais de uso único, com apoio de um patrocinador.

O Rio Branco VN também firmou uma parceria com a Associação de Catadores da Materiais Recicláveis de Venda Nova do Imigrante (ASCAVENI) para dar a correta destinação dos resíduos gerados em dias de jogo. No campo social, o clube realiza atividades da escolinha de futebol para crianças hipossuficientes, plano conhecido como “Rio Branco do Amanhã”, que recebeu verba de emendas impositivas do legislativo municipal. A ideia do projeto é ampliar os pontos de treinamento para outros distritos e cidades vizinhas, fornecendo alternativas para mais jovens e crianças.

Na área da governança, o clube pretende maximizar a publicidade de suas contas visando aumentar a transparência das informações financeiras. O atual presidente do clube, Breno Caliman, se diz orgulhoso por iniciar um projeto importante socialmente e ecologicamente, assumindo responsabilidade pela causa sustentável.

"Fazer com que a gente coloque o discurso em prática é fundamental. Estamos orgulhosos do que estamos construindo e nossa responsabilidade é com a sustentabilidade social, administrativa e ambiental", declarou Breno Caliman.