Em noite sem jogo entre Real Noroeste e Cuiabá, Deyverson faz a festa da galera

As fortes chuvas que atingiram o município de Àguia Branca, na Região Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (21), deixaram o gramado do José Olímpio da Rocha impraticável para o futebol. Por isso, a partida entre Real Noroeste e Cuiabá, válida pela primeira fase da Copa do Brasil, foi adiada. Mas para o atacante Deyverson, da equipe dourada, não teve tempo ruim. Ele brilhou, mesmo sem a bola rolar (confira o vídeo acima).

Primeiro, enquanto jogadores, árbitros e representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), faziam o reconhecimento do gramado, Deyvinho colocou a mão na massa: pegou um rodo e ajudou os profissionais do Real Noroeste a remover a água de parte do gramado. Na sequência, o atacante vestiu o personagem de MC Deyvinho e mandou a letra para os gandulas da partida, que curtiram muito o momento com o jogador.

"Só quis ajudar a rapaziada para ter jogo. A gente já jogou em campo pior. Campo de areia, de cimento, de terra… A gente não pode reclamar, se estiver ruim, vai estar ruim para os dois. Já vivemos muitas coisas piores na nossa infância, então jogar aqui vai ser uma maravilha. Poderia ter uma drenagem melhor, porque existe o perigo de alguém se lesionar. A nossa preocupação é só essa", disse o atacante do Cuiabá ao Sportv.