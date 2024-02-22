Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carisma

Em noite sem jogo entre Real Noroeste e Cuiabá, Deyverson faz a festa da galera

Personagem do futebol brasileiro, Deyvinho não jogou, mas passou o rodo no gramado do Rochão e ainda mandou uma rima com os gandulas

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 10:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2024 às 10:28
As fortes chuvas que atingiram o município de Àguia Branca, na Região Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (21), deixaram o gramado do José Olímpio da Rocha impraticável para o futebol. Por isso, a partida entre Real Noroeste e Cuiabá, válida pela primeira fase da Copa do Brasil, foi adiada. Mas para o atacante Deyverson, da equipe dourada, não teve tempo ruim. Ele brilhou, mesmo sem a bola rolar (confira o vídeo acima).  
Primeiro, enquanto jogadores, árbitros e representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), faziam o reconhecimento do gramado, Deyvinho colocou a mão na massa: pegou um rodo e ajudou os profissionais do Real Noroeste a remover a água de parte do gramado. Na sequência, o atacante vestiu o personagem de MC Deyvinho e mandou a letra para os gandulas da partida, que curtiram muito o momento com o jogador.
"Só quis ajudar a rapaziada para ter jogo. A gente já jogou em campo pior. Campo de areia, de cimento, de terra… A gente não pode reclamar, se estiver ruim, vai estar ruim para os dois. Já vivemos muitas coisas piores na nossa infância, então jogar aqui vai ser uma maravilha. Poderia ter uma drenagem melhor, porque existe o perigo de alguém se lesionar. A nossa preocupação é só essa", disse o atacante do Cuiabá ao Sportv. 
A partida foi remarcada para esta quinta-feira (22) e a bola vai rolar às 17h30.

Veja Também

Botafogo sofre gol no fim e empata com Aurora pela Pré-Libertadores

Cruzeiro é eliminado pelo Sousa-PB na estreia na Copa do Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados