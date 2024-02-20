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Leonel Ximenes

Carro roubado há quase 1 ano no Rio é recuperado no ES

Polícia Rodoviária Federal constatou que veículo foi clonado

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 11:55

Públicado em 

20 fev 2024 às 11:55
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A PRF abordou o veículo em Marataízes
A PRF abordou o veículo em Marataízes Crédito: PRF/ES
Um veículo Peugeot 208 Griffe, da cor branca, roubado em 19 de março do ano passado em Belford Roxo, região metropolitana do Rio de Janeiro, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal nesta segunda-feira (19), em Marataízes, litoral sul do Espírito Santo.
Segundo a PRF, durante deslocamento de agentes, eles avistaram o veículo Peugeot, com suspeita de clonagem, após consultarem os sistemas de dados da corporação. No decorrer da abordagem, o condutor informou aos policiais que adquiriu o veículo há menos de um ano, de uma pessoa através de uma plataforma on-line em Muniz Freire (ES).
Ao prosseguir com a fiscalização, os agentes da PRF constataram que os elementos de identificação do veículo apresentavam sinais de adulteração, sendo possível identificar que o automóvel original possuía uma restrição de roubo/furto ocorrido em Belford Roxo/RJ, em 19/03/2023.
Os policiais rodoviários federais encaminharam a ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim (ES), que dará prosseguimento às investigações..

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Itapemirim Marataízes PRF Rio de Janeiro veículos Muniz Freire Roubo Furto
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