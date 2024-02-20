Carro roubado há quase 1 ano no Rio é recuperado no ES

Um veículo Peugeot 208 Griffe, da cor branca, roubado em 19 de março do ano passado em Belford Roxo, região metropolitana do Rio de Janeiro, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal
nesta segunda-feira (19), em Marataízes
, litoral sul do Espírito Santo.
Segundo a PRF, durante deslocamento de agentes, eles avistaram o veículo Peugeot, com suspeita de clonagem, após consultarem os sistemas de dados da corporação. No decorrer da abordagem, o condutor informou aos policiais que adquiriu o veículo há menos de um ano, de uma pessoa através de uma plataforma on-line em Muniz Freire (ES).
Ao prosseguir com a fiscalização, os agentes da PRF constataram que os elementos de identificação do veículo apresentavam sinais de adulteração, sendo possível identificar que o automóvel original possuía uma restrição de roubo/furto ocorrido em Belford Roxo/RJ, em 19/03/2023.
Os policiais rodoviários federais encaminharam a ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil
de Itapemirim (ES), que dará prosseguimento às investigações..