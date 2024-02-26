PM se surpreende com tipo de revólver apreendido em Vila Velha

Seria apenas mais uma apreensão rotineira de drogas, armas e munições na periferia da Grande Vitória
, mas desta vez algo pouco comum chamou a atenção de policiais militares na madrugada de sábado (24) para domingo (25), em João Goulart, em Vila Velha.
No meio do material apreendido com um homem estava um simples revólver calibre .22, sem marca e numeração, mas todo alterado e equipado com luneta e silenciador, dispositivos mais comumente encontrados em armas mais sofisticadas. O suspeito foi preso.
Além da arma modificada, a Polícia Militar
também apreendeu o muita droga: 33 porções de haxixe, 31 buchas de maconha, 11 frascos de loló, 47 papelotes de cocaína e 127 pedras de crack.
Os policiais apreenderam ainda várias munições, todas intactas: seis de calibre .38, três de calibre .32, 44 de calibre .22 e 51 de calibre .40, além de uma touca ninja e quatro cédulas de R$ 50, perfazendo o total de R$ 200.
O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana
.