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Leonel Ximenes

PM se surpreende com tipo de revólver apreendido em Vila Velha

Arma foi tirada de circulação junto com grande quantidade de munição e droga

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 16:20

Públicado em 

26 fev 2024 às 16:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O revólver modificado, drogas e munições sob o poder de um homem que foi preso
O revólver modificado, drogas, munições e dinheiro estavam com um homem, que acabou preso Crédito: PMES
Seria apenas mais uma apreensão rotineira de drogas, armas e munições na periferia da Grande Vitória, mas desta vez algo pouco comum chamou a atenção de policiais militares na madrugada de sábado (24) para domingo (25), em João Goulart, em Vila Velha.
No meio do material apreendido com um homem estava um simples revólver calibre .22, sem marca e numeração, mas todo alterado e equipado com luneta e silenciador, dispositivos mais comumente encontrados em armas mais sofisticadas. O suspeito foi preso.
Além da arma modificada, a Polícia Militar também apreendeu o muita droga: 33 porções de haxixe, 31 buchas de maconha, 11 frascos de loló, 47 papelotes de cocaína e 127 pedras de crack.
Os policiais apreenderam ainda várias munições, todas intactas: seis de calibre .38, três de calibre .32, 44 de calibre .22 e 51 de calibre .40, além de uma touca ninja e quatro cédulas de R$ 50, perfazendo o total de R$ 200.
O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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armas drogas tráfico de drogas Viana Vila Velha Polícia Militar
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