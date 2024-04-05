Sexo e swing na telinha: site adulto famoso tem 33 mil capixabas inscritos

O site atingiu a marca de 20 milhões de usuários Crédito: Divulgação

Será que alguns capixabas só pensam “naquilo”? O Sexlog, maior site de sexo e swing da América Latina, acaba de divulgar seus (robustos) números. Segundo a plataforma, no ano passado a empresa atingiu a marca de 20 milhões de usuários.

AUMENTO DE 15,7% NO ES

E o Espírito Santo colaborou para esse crescimento. De acordo com a empresa de entretenimento adulto que tem em seu conteúdo vídeos, fotos e contos, em relação aos Estados do Sudeste, foi registrado um aumento de 15,7% na base de assinantes no ES - um total de 33,2 mil pessoas cadastradas.

ENTRE OS GRANDES

Em termos proporcionais, os capixabas ficaram atrás apenas dos mineiros na região, embora haja um “empate técnico”. O crescimento no número de usuários em Minas Gerais foi de 15,8%, enquanto São Paulo registrou 13,6% e o Rio de Janeiro, 12,5%.

VIRIL

É o pequeno Espírito Santo mostrando sua grande força.

PAGA AÍ, GUSTAVO!

Leitor da coluna de origem russa, de nome Leonovsky, não aguenta mais receber seguidas ligações do Santander cobrando uma suposta dívida de um tal Gustavo. Polido como Putin, Leonovsky agora tem respondido com impropérios às ligações inconvenientes.

É A LAMA, É A LAMA

É triste constatar: das águas que causaram a maior tragédia da história de Mimoso do Sul emergiram, além de drama, dor e sofrimento, muitos oportunistas, com celulares à mão, se exibindo para seus seguidores nas redes sociais.

PARA REFLEXÃO

A propósito, o Evangelho segundo São Mateus (6,3-4) nos socorre: “Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita”.

VIGIAI E ORAI

Ano eleitoral, estão sendo esperados muitos políticos e candidatos na Festa da Penha deste ano. Mas um aviso: a padroeira sabe quem é quem, tá?

PLANTÃO DE POLÍCIA

Policiais e bombeiros militares do ES estão reclamando do assédio de empresas oferecendo crédito consignado. O “ataque”, acintoso, é por e-mail, WhatsApp, redes sociais e telefone. E fica a dúvida: como essas empresas descobrem o contato pessoal dos militares?

BATEU ASAS

Pré-candidato a prefeito de Vitória, o tucano Luiz Paulo Vellozo Lucas deixou o cargo de subsecretário de Estado de Desenvolvimento.

LÁ E CÁ

A prisão dos dois fugitivos da penitenciária federal de Mossoró (RN), no Pará, nesta quinta-feira (4), foi efetuada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de forma tranquila e serena. Em nada lembrou a ruidosa captura do traficante Marujo, em Vitória, no mês passado, que parecia comemoração de gol em final de Copa do Mundo.

ESCLARECE AÍ, DOUTOR

Na Rua da Lama, em Vitória, um banner de um cursinho de Medicina exibe em sua propaganda a seguinte mensagem: “Suas dúvidas totalmente esclaricidas”. Esclaricidas? Futuros doutores: isso tem cura?

DITADURA NUNCA MAIS 1

O livro sobre o golpe militar de 64 Crédito: Divulgação

O livro “60 anos do Golpe: gerações em luta”, com artigos de 60 testemunhas da ditadura militar de 1964, de vários Estados, sete do Espírito Santo, será apresentado nesta sexta-feira (5), às 19h, no Triplex Vermelho, no Centro de Vitória. No lançamento, os autores responderão a perguntas sobre um dos períodos mais tenebrosos da história do Brasil.

DITADURA NUNCA MAIS 2

Os autores do Espírito Santo são Francisco Celso Calmon (também coordenador do projeto), Perly Cipriano, Fernando Achiamé, Paulo Coutinho, Roberto Junquilho, Cristina Moura e Gaspar Paz.

CANDIDATO NA OAB

O advogado Neffa Júnior, presidente da maior subseção da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo, a de Vila Velha, lançou-se candidato a presidente da OAB-ES. Ele se apresenta como oposição ao atual presidente da Ordem, José Carlos Rizk Filho, candidato à reeleição. O pleito será realizado em novembro.

ABRIL VERDE 1

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos a cada ano por depressão e ansiedade. Por isso, foi criado o mês Abril Verde com o objetivo de promover ambientes de trabalhos saudáveis. A coordenadora do Núcleo Especial de Vigilância em Saúde do Trabalhador do Governo do Estado (Nevisat), Liliane Graça Santana, ressalta a importância da notificação de acidentes e doenças.

ABRIL VERDE 2

“Os dados notificados como transtornos mentais relacionados ao trabalho não refletem a totalidade de casos. No Espírito Santo, em 2023, foram registradas 149 notificações de transtornos mentais relacionados ao trabalho, representando 1,03% de todas as notificações de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho no Estado”, diz.

BEM NA FOTO

Uma das fotos do acervo do Museu Solar Monjardim Crédito: Divulgação/MSM

As origens da fotografia no Espírito Santo será o tema da palestra que será realizada na próxima terça-feira (9), às 18h, na Biblioteca Central da Ufes. O palestrante é Paulo de Barros, especialista no assunto, que falará também sobre o acervo de fotografias do Museu Solar Monjardim, as cartes de visite do século XIX, que ajudaram a popularizar os retratos fotográficos em todo o mundo.

CIVILIDADE

O governador Renato Casagrande (PSB) visitou o ex-governador Max Mauro, que está em tratamento de saúde em casa.

DIA DAS GUARDAS

A Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei 867/2023, de autoria do deputado estadual Delegado Danilo Bahiense(PL), que cria o Dia Estadual do (a) Guarda Civil Municipal, a ser celebrado a cada 10 de outubro.

ALÔ, COMPANHEIROS!