Agora ministro do STF, Flávio Dino vem ao ES falar sobre a “família”

O ministro Flávio Dino
, do Supremo Tribunal Federal, é um dos palestrantes convidados para a Conferência Estadual da Advocacia, que será realizada nos dias 18 e 19 de abril, no Centro de Convenções de Vitória. O ex-ministro da Justiça de Lula apresentará a palestra de encerramento com o tema “O STF
e a Proteção à Família”.
A médica cardiologista Ludhmila Hajjar também participará do encerramento da conferência. Ela vai ministrar a palestra “Desafios e Propostas para Reduzir a Judicialização da Saúde”.
A conferência de abertura, no dia 18, será proferida por Samer Agi, advogado, professor, ex-juiz de Direito e ex-delegado e dono de um perfil no Instagram com mais de 2,1 milhões de seguidores. O tema dele é "Aprendendo com Machado de Assis, Shakespeare e Jane Austen".
Para participar do evento é indispensável a apresentação da carteira da OAB
ou a declaração de matrícula de estudante de Direito. Os participantes da conferência receberão certificado de 30 horas de carga horária. Segundo a seccional capixaba, são esperadas mil pessoas nos dois dias do evento.