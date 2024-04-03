Agora ministro do STF, Flávio Dino vem ao ES falar sobre a “família”

A médica cardiologista Ludhmila Hajjar também participará do encerramento da conferência. Ela vai ministrar a palestra “Desafios e Propostas para Reduzir a Judicialização da Saúde”.

A conferência de abertura, no dia 18, será proferida por Samer Agi, advogado, professor, ex-juiz de Direito e ex-delegado e dono de um perfil no Instagram com mais de 2,1 milhões de seguidores. O tema dele é "Aprendendo com Machado de Assis, Shakespeare e Jane Austen".