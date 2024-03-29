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Leonel Ximenes

Vitória recupera e reativa chafariz histórico de quase 200 anos

Local foi fonte de abastecimento de água para os moradores durante muitos anos

Publicado em 29 de Março de 2024 às 03:11

Públicado em 

29 mar 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A água do Chafariz da Fonte da Capixaba não é potável
A água do chafariz da Fonte da Capixaba não é potável Crédito: Marcos Salles/PMV
As águas estão rolando novamente no chafariz da Fonte da Capixaba, um monumento histórico de Vitória inaugurado há quase 200 anos e que novamente voltou a beneficiar os moradores do Centro e os que residem no entorno do Parque da Gruta da Onça.
Fonte de abastecimento para os moradores durante muitos anos, o chafariz foi construído em 1828, quando Inácio Accioli de Vasconcelos presidia a Província do Espírito Santo. Inicialmente, o ponto de abastecimento foi inaugurado na Rua Barão de Monjardim, com três nascentes.
Em 1855, entretanto, um novo encanamento de água que fluía para o chafariz foi construído na base do Morro do Vigia. Por causa do desenvolvimento e do crescimento da capital capixaba, a função inicial do chafariz foi inviabilizada, o que levou à sua desativação no início do século XX.

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Segundo a PMV, a fonte se tornou um patrimônio tão respeitável na sua época áurea que suas águas eram usadas até para benzer pessoas, inclusive vindas do interior do Espírito Santo.
A reativação do chafariz da Fonte da Capixaba faz parte do projeto de recuperação de nascentes e córregos de Vitória, o foco do Programa Fonte Viva, lançado em dezembro de 2021.
Esse programa compreende a elaboração de estudos hidrológicos que identificam a qualidade e a quantidade de água em 25 nascentes da Capital, em uma primeira fase.
Mas, como nem tudo é perfeito, a água que jorra do chafariz da Fonte da Capixaba não é potável, como adverte uma placa no monumento. Fica aí um novo desafio para a sociedade. E que não seja necessário esperar dois séculos para bebermos dessa fonte novamente.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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