Vitória recupera e reativa chafariz histórico de quase 200 anos

A água do chafariz da Fonte da Capixaba não é potável Crédito: Marcos Salles/PMV

As águas estão rolando novamente no chafariz da Fonte da Capixaba, um monumento histórico de Vitória inaugurado há quase 200 anos e que novamente voltou a beneficiar os moradores do Centro e os que residem no entorno do Parque da Gruta da Onça.

Fonte de abastecimento para os moradores durante muitos anos, o chafariz foi construído em 1828, quando Inácio Accioli de Vasconcelos presidia a Província do Espírito Santo. Inicialmente, o ponto de abastecimento foi inaugurado na Rua Barão de Monjardim, com três nascentes.

Em 1855, entretanto, um novo encanamento de água que fluía para o chafariz foi construído na base do Morro do Vigia. Por causa do desenvolvimento e do crescimento da capital capixaba, a função inicial do chafariz foi inviabilizada, o que levou à sua desativação no início do século XX.

Segundo a PMV , a fonte se tornou um patrimônio tão respeitável na sua época áurea que suas águas eram usadas até para benzer pessoas, inclusive vindas do interior do Espírito Santo.

A reativação do chafariz da Fonte da Capixaba faz parte do projeto de recuperação de nascentes e córregos de Vitória, o foco do Programa Fonte Viva, lançado em dezembro de 2021.

Esse programa compreende a elaboração de estudos hidrológicos que identificam a qualidade e a quantidade de água em 25 nascentes da Capital, em uma primeira fase.