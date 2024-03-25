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Leonel Ximenes

Justiça barra duas assembleias de igreja evangélica na Praia do Canto

Se liminar fosse desrespeitada,  IBPC teria que pagar multa de R$ 50 mil

Publicado em 25 de Março de 2024 às 03:11

Públicado em 

25 mar 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pastor Usiel Carneiro preside culto na IBPC
Pastor Usiel Carneiro preside culto na IBPC Crédito: IBPC/Divulgação
Por determinação judicial, o pastor Usiel Carneiro suspendeu as duas assembleias - geral e extraordinária - que seriam realizadas neste domingo (24) pelos membros da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC). A assembleia extraordinária, como mostrou a coluna, foi convocada pelo pastor para debater a revisão e a atualização do estatuto social da igreja.
“Estou cansado de tudo isso”, desabafou o pastor Usiel. “Quero cuidar da saúde espiritual da igreja. Deixo para o Conselho resolver com os advogados essa questão durante a semana”, complementou.
A decisão de suspender as assembleias deste final de semana foi proferida no plantão judiciário, sob forma de liminar, pelo desembargador Fernando Zardini. O pastor cumpriu a determinação judicial e suspendeu a assembleia. Neste domingo (24), ele celebrou normalmente os cultos da comunidade de fé, sem promover atos administrativos.

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Pela decisão judicial, se as assembleias geral e extraordinária fossem realizadas neste domingo, como anteriormente convocadas, a IBPC teria que pagar multa de R$ 50 mil. Na liminar expedida no plantão judiciário de sexta-feira (22), não está explicitado o motivo pelo qual foi deferida a suspensão das assembleias e nem os autores dessa ação judicial.

CRISE NA IBPC

A suspensão das assembleias é mais um capítulo da crise gerada a partir da insurgência de um grupo de cerca de 30 pessoas que foram disciplinadas (punidas) pelo Conselho da Igreja e posteriormente excluídas da Igreja Batista da Praia do Canto no ano passado.
Em outubro de 2023, o pastor Usiel Carneiro chegou a ser afastado da Presidência da Igreja por uma liminar de primeiro grau em ação impetrada pelo grupo. Entretanto, ganhou o apoio de cerca de 400 membros da Igreja e, por decisão do desembargador Sérgio Ricardo de Souza, retornou ao comando da congregação, em novembro.
Neste domingo, o pastor aproveitou para levar os participantes do culto matinal para conhecer a nova fachada do templo, que está sendo reformado para corrigir problemas estruturais, e passar informações sobre os custos para complementação da obra, que está sendo feita com as doações dos membros.
As obras da reforma devem ficar prontas em maio, quando a IBPC estará completando seus 48 anos de fundação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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