Justiça barra duas assembleias de igreja evangélica na Praia do Canto

Pastor Usiel Carneiro preside culto na IBPC Crédito: IBPC/Divulgação

Por determinação judicial, o pastor Usiel Carneiro suspendeu as duas assembleias - geral e extraordinária - que seriam realizadas neste domingo (24) pelos membros da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC). A assembleia extraordinária, como mostrou a coluna , foi convocada pelo pastor para debater a revisão e a atualização do estatuto social da igreja.

“Estou cansado de tudo isso”, desabafou o pastor Usiel. “Quero cuidar da saúde espiritual da igreja. Deixo para o Conselho resolver com os advogados essa questão durante a semana”, complementou.

A decisão de suspender as assembleias deste final de semana foi proferida no plantão judiciário, sob forma de liminar, pelo desembargador Fernando Zardini. O pastor cumpriu a determinação judicial e suspendeu a assembleia. Neste domingo (24), ele celebrou normalmente os cultos da comunidade de fé, sem promover atos administrativos.

Pela decisão judicial, se as assembleias geral e extraordinária fossem realizadas neste domingo, como anteriormente convocadas, a IBPC teria que pagar multa de R$ 50 mil. Na liminar expedida no plantão judiciário de sexta-feira (22), não está explicitado o motivo pelo qual foi deferida a suspensão das assembleias e nem os autores dessa ação judicial.

CRISE NA IBPC

A suspensão das assembleias é mais um capítulo da crise gerada a partir da insurgência de um grupo de cerca de 30 pessoas que foram disciplinadas (punidas) pelo Conselho da Igreja e posteriormente excluídas da Igreja Batista da Praia do Canto no ano passado.

Neste domingo, o pastor aproveitou para levar os participantes do culto matinal para conhecer a nova fachada do templo, que está sendo reformado para corrigir problemas estruturais, e passar informações sobre os custos para complementação da obra, que está sendo feita com as doações dos membros.