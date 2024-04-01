Vila Velha “obriga” escolas a comemorar Dia das Mães e Dia dos Pais

A cidade que criou em lei o “Dia do Homem” no Dia Internacional da Mulher, conforme mostrou a coluna
, inova mais uma vez e agora tem uma nova norma que obriga as escolas do município, públicas e privadas, a comemorar o Dia das Mães e o Dia dos Pais.
A lei, sancionada pelo prefeito Arnaldinho Borgo
(Podemos) no dia 26 de março e publicada nesta quarta-feira (27) no Diário Oficial do Município, foi iniciativa do vereador Rômulo Lacerda.
Curiosamente, o parágrafo único da Lei 7.025, que tem apenas dois artigos, chega expressamente a determinar que o Dia das Mães e o Dia dos Pais sejam comemorados nas unidades de ensino em maio e agosto, respectivamente, o que já é tradição antiga no Brasil.
Em sua justificativa, Lacerda, um bolsonarista
raiz, afirma que o conceito de família tradicional está ameaçado e alega que sua iniciativa não tem os casais homoafetivos como alvo.
“Vários movimentos tentam desconstruir a imagem e a importância da família tradicional, constituída pelo pai e pela mãe. Entenda-se, neste sentido, que não há qualquer preconceito a casais homossexuais
a partir desta iniciativa”, diz o parlamentar, que apresentou o projeto em março de 2021, no começo do seu mandato.
Além de citar a origem histórica das duas efemérides, Lacerda exalta a figura da família: “O projeto de lei tem por finalidade valorizar acima de tudo a instituição da família, tão cara aos vila-velhenses. A família é o primeiro ambiente em que as crianças terão a possibilidade de aprender as qualidades necessárias para uma vida ética”.