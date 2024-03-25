Michel Teló fará o show de encerramento da Festa da Penha

A assessoria de Michel Teló confirmou na tarde desta segunda-feira (25) que o cantor fará o show de encerramento da Festa da Penha
, na segunda-feira, dia 8 de abril, às 18h30, na Prainha, em Vila Velha. A coluna confirmou a apresentação junto à Igreja Católica.
O repertório é baseado nos sucessos da carreira do cantor e no DVD “Bem Sertanejo – O Show”, gravado em março de 2017, em Curitiba, que conta a história da música sertaneja, cronologicamente.
Farão parte do da apresentação, clássicos como Menino da Porteira, Chico Mineiro, É o Amor, Evidências e Fio de Cabelo e as canções já conhecidas na voz de Michel Teló como Ei, Psiu Beijo Me Liga e Ai Se eu Te Pego, cujo clipe atingiu 1 bilhão de visualizações.
Fazem parte do show também algumas músicas que vieram depois do lançamento como Casal Modão, gravada para o EP “Churrasco do Teló”; Pra Ouvir no Fone e O Tempo Não Espera Ninguém, faixas do EP “Pra Ouvir no Fone”, lançado em 2020, durante a pandemia, com músicas mais intimistas e letras introspectivas, e as recém-lançadas Olha o Dedim, Meu Vício e Fuzuê (abertura da novela da Globo), que fazem parte do DVD “Rolê Aleatório”.