Grupo ultraconservador constrói megatemplo católico no ES

Projeção da igreja de São José e o complexo religioso dos Arautos em CariacicaCrédito: Instagram
Um dos grupos mais ativos e conservadores da Igreja Católica, os Arautos do Evangelho estão construindo, sem muito alarde, sua primeira igreja no Espírito Santo. Dedicada a São José, o templo fica no bairro Nova Campo Grande, próximo à zona rural de Cariacica.
A coluna tentou obter informações detalhadas sobre a obra com o padre Cristian Bitencourt Lopes de Melo, superior dos Arautos no Espírito Santo, mas não houve retorno às ligações, nem às mensagens por WhatsApp.
Padre Cristian é um dos dois sacerdotes do grupo religioso que moram em uma casa da congregação junto com sete jovens consagrados, também em Cariacica.
Em conversa com o senhor Edson Marcos, leigo indicado pela atendente dos Arautos do Evangelho em São Paulo, foi possível saber que a igreja terá capacidade para 450 fiéis sentados.
Edson Marcos não soube precisar, entretanto, o tamanho total do tempo, o custo da obra e a data prevista de inauguração: “A obra ainda está na estrutura de concreto e vai demorar muitos anos”, resumiu.
A obra, que começou em 2019, está na fase de instalação da cobertura metálica do telhado. Nas redes sociais dos Arautos, foi lançada uma campanha de arrecadação de fundos para a continuidade dos trabalhos de instalação da cobertura e do telhado da igreja, com custo de R$ 1,2 mil o metro quadrado.
“Você pode ajudar com quantos metros quadrados? A sua contribuição pode ser dividida em até 12 vezes”, diz o locutor dos Arautos numa postagem da campanha de arrecadação no Instagram. A congregação está prometendo um presente às pessoas que contribuírem com o recurso solicitado.
Obra da igreja no bairro Nova Campo GrandeCrédito: Instagram
Pelas imagens disponíveis nas redes sociais dos Arautos do Evangelho, é possível constatar que a Igreja de São José será imponente, com torres altas e visíveis a uma longa distância.
O trabalho é tão meticuloso que a congregação encomendou a uma empresa especializada, em São Paulo, a confecção de molduras, bandeiras, pináculos e as frondas pré-moldadas que vão subir na agulha do imponente templo católico.
QUEM SÃO OS ARAUTOS DO EVANGELHO
Fundada pelo brasileiro João Clá Dias, discípulo de Plínio Corrêa de Oliveira, advogado e fundador da organização ultraconservadora TFP (Tradição, Família e Propriedade), os Arautos do Evangelho são uma Associação Internacional de Fiéis de Direito Pontifício, erigida pelo Vaticano em 22 de fevereiro de 2001.
Composta predominantemente por jovens e rompida com a TFP, a Associação Arautos do Evangelho está presente em 78 países. Seus membros de vida consagrada praticam o celibato e dedicam-se integralmente ao apostolado, vivendo em casas destinadas especificamente para rapazes ou para moças, os quais alternam a vida de recolhimento, estudo e oração com atividades de evangelização nas dioceses e paróquias, dando especial ênfase à formação da juventude.
Membros dos Arautos do Evangelho com seus trajes típicos numa igreja de São PauloCrédito: Leandro Souza
Embora não professem votos e conservem-se no estado leigo, alguns dos seus integrantes escolhem o sacerdócio como vocação.
De formação conservadora, seus membros chamam atenção por onde passam por vestir um uniforme que lembra os cavaleiros da Idade Média. Com correntes na cintura e botas de cavalaria, homens e mulheres apresentam movimentos minuciosamente ensaiados, semelhantes aos executados por militares.
Os Arautos constroem basílicas e moram em palácios que lembram castelos europeus. Eles seguem à risca um manual de costumes, estudos e orações.
DENÚNCIA NO FANTÁSTICO
Em 2019, o programa Fantástico, da TV Globo, divulgou duas reportagens nas quais relatou o que ocorria dentro das escolas do grupo Arautos do Evangelho. Desde então, 40 pessoas, entre ex-internos e pais, procuraram o Ministério Público de São Paulo para contarem as suas histórias.
Em abril de 2022, a juíza Cristina Ribeiro Leite Balbone Costa, titular da Vara da Infância e da Juventude de São Paulo, determinou que todas as crianças e adolescentes que estudam no regime de internato do grupo católico voltassem para as suas casas. Isso ocorreu depois que ex-internos denunciaram casos de humilhações, torturas, assédios e estupros.
Ao Fantástico, três representantes dos Arautos do Evangelho repudiaram as acusações e afirmaram que todas as escolas seguem o sistema de ensino determinado pelo Ministério da Educação. “Nós estamos diante de uma situação, de uma campanha de difamação feita por desafetos da instituição, desafetos da igreja em geral. Uma campanha de perseguição religiosa onde a igreja católica está em foco e a instituição em particular.”
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.