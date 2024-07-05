Grupo ultraconservador constrói megatemplo católico no ES

Projeção da igreja de São José e o complexo religioso dos Arautos em Cariacica Crédito: Instagram

Um dos grupos mais ativos e conservadores da Igreja Católica , os Arautos do Evangelho estão construindo, sem muito alarde, sua primeira igreja no Espírito Santo. Dedicada a São José, o templo fica no bairro Nova Campo Grande, próximo à zona rural de Cariacica

A coluna tentou obter informações detalhadas sobre a obra com o padre Cristian Bitencourt Lopes de Melo, superior dos Arautos no Espírito Santo, mas não houve retorno às ligações, nem às mensagens por WhatsApp.

Padre Cristian é um dos dois sacerdotes do grupo religioso que moram em uma casa da congregação junto com sete jovens consagrados, também em Cariacica.

Em conversa com o senhor Edson Marcos, leigo indicado pela atendente dos Arautos do Evangelho em São Paulo , foi possível saber que a igreja terá capacidade para 450 fiéis sentados.

Edson Marcos não soube precisar, entretanto, o tamanho total do tempo, o custo da obra e a data prevista de inauguração: “A obra ainda está na estrutura de concreto e vai demorar muitos anos”, resumiu.

A obra, que começou em 2019, está na fase de instalação da cobertura metálica do telhado. Nas redes sociais dos Arautos, foi lançada uma campanha de arrecadação de fundos para a continuidade dos trabalhos de instalação da cobertura e do telhado da igreja, com custo de R$ 1,2 mil o metro quadrado.

“Você pode ajudar com quantos metros quadrados? A sua contribuição pode ser dividida em até 12 vezes”, diz o locutor dos Arautos numa postagem da campanha de arrecadação no Instagram. A congregação está prometendo um presente às pessoas que contribuírem com o recurso solicitado.

Obra da igreja no bairro Nova Campo Grande Crédito: Instagram

Pelas imagens disponíveis nas redes sociais dos Arautos do Evangelho, é possível constatar que a Igreja de São José será imponente, com torres altas e visíveis a uma longa distância.

O trabalho é tão meticuloso que a congregação encomendou a uma empresa especializada, em São Paulo, a confecção de molduras, bandeiras, pináculos e as frondas pré-moldadas que vão subir na agulha do imponente templo católico.

QUEM SÃO OS ARAUTOS DO EVANGELHO

Fundada pelo brasileiro João Clá Dias, discípulo de Plínio Corrêa de Oliveira, advogado e fundador da organização ultraconservadora TFP (Tradição, Família e Propriedade), os Arautos do Evangelho são uma Associação Internacional de Fiéis de Direito Pontifício, erigida pelo Vaticano em 22 de fevereiro de 2001.

Composta predominantemente por jovens e rompida com a TFP, a Associação Arautos do Evangelho está presente em 78 países. Seus membros de vida consagrada praticam o celibato e dedicam-se integralmente ao apostolado, vivendo em casas destinadas especificamente para rapazes ou para moças, os quais alternam a vida de recolhimento, estudo e oração com atividades de evangelização nas dioceses e paróquias, dando especial ênfase à formação da juventude.

Membros dos Arautos do Evangelho com seus trajes típicos numa igreja de São Paulo Crédito: Leandro Souza

Embora não professem votos e conservem-se no estado leigo, alguns dos seus integrantes escolhem o sacerdócio como vocação.

De formação conservadora, seus membros chamam atenção por onde passam por vestir um uniforme que lembra os cavaleiros da Idade Média. Com correntes na cintura e botas de cavalaria, homens e mulheres apresentam movimentos minuciosamente ensaiados, semelhantes aos executados por militares.

Os Arautos constroem basílicas e moram em palácios que lembram castelos europeus. Eles seguem à risca um manual de costumes, estudos e orações.

DENÚNCIA NO FANTÁSTICO

Em 2019, o programa Fantástico, da TV Globo , divulgou duas reportagens nas quais relatou o que ocorria dentro das escolas do grupo Arautos do Evangelho. Desde então, 40 pessoas, entre ex-internos e pais, procuraram o Ministério Público de São Paulo para contarem as suas histórias.

Em abril de 2022, a juíza Cristina Ribeiro Leite Balbone Costa, titular da Vara da Infância e da Juventude de São Paulo, determinou que todas as crianças e adolescentes que estudam no regime de internato do grupo católico voltassem para as suas casas. Isso ocorreu depois que ex-internos denunciaram casos de humilhações, torturas, assédios e estupros.