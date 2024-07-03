O que são as relíquias de Santa Teresinha e por que elas estão no ES?

Irmãs carmelitas veneram as relíquias de Santa Teresinha no Carmelo de Nazaré, em Cariacica Crédito: Instagram

Formadas pelos ossos do pé e pelo fêmur da carmelita francesa que morreu no final do século 19, as chamadas relíquias de primeiro grau (por conter partes do corpo da santa), estão peregrinando por todo o país desde fevereiro e, neste sábado (6), chegam ao Carmelo São José, em Cachoeiro de Itapemirim , onde permanecem em exposição até segunda-feira (8). A peregrinação nacional termina em outubro.

Na tradição católica existem também as relíquias de segundo grau (objetos de uso pessoal, a exemplo de roupas) e até de terceiro (objeto que foi tocado pelo santo ou pela santa).

RELÍQUIAS PELA QUARTA VEZ NO BRASIL

É a quarta vez que a urna com as relíquias de primeiro grau vêm ao Brasil. A visita dos restos mortais da Doutora da Igreja ao Brasil ocorre no contexto da comemoração de dois jubileus, a celebração dos 150 anos do nascimento de Santa Teresinha, que foi comemorado em janeiro de 2023, e a festa dos 100 anos da sua canonização, que ocorrerá em 2025.

O relicário que leva o fêmur e os ossos do pé de Santa Teresinha foi uma doação de brasileiros ao Carmelo de Lisieux. Segundo a Ordem dos Freis Carmelitas Descalços no Brasil, na verdade há dois relicários doados pelo Brasil.

O primeiro foi em 1922, numa campanha de arrecadação organizada pelo jesuíta Herni Rubillon. Conhecido como “Relicário do Brasil”, permanece no Carmelo de Lisieux, cidade francesa onde viveu e morreu a santa, e é usado apenas internamente.

O segundo, chamado de “Relicário do Centenário”, também doação do povo brasileiro, é utilizado para as peregrinações pelo mundo afora e está sendo exposto nas duas cidades capixabas.

QUEM FOI SANTA TERESINHA

Conhecida popularmente como a santa das rosas, Santa Teresinha é considerada, pela Igreja Católica , uma das maiores referências religiosas da atualidade, uma autêntica “santa dos tempos modernos”.

Santa Teresinha, que viveu no século 19, é conhecida como a santa das rosas Crédito: Divulgação

Thérèse Martin, seu nome de batismo, nasceu em 2 de janeiro de 1873 em Alençon, na França. Ela é a caçula de uma família de nove filhos, quatro dos quais morreram ainda jovens.

Ela entrou no Carmelo de Lisieux aos 15 anos e viveu uma vida de simplicidade, humildade e profundo amor a Deus. Sua espiritualidade, centrada na “pequena via” do amor e da confiança, inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo.