Casal capixaba denunciado pelo Fantástico pode ser procurado pela Interpol?

Gleidson Lopes e Julianna Ritter são suspeitos de receptar e vender remédios roubados Crédito: Reprodução / TV Globo

O casal capixaba Gleidson Lopes Soares e Julianna Ritter Lopes, citado em reportagem do Fantástico, em janeiro deste ano, como envolvido na compra de remédios furtados de tratamento contra o câncer, está foragido há mais de um mês, conforme revelou a coluna

Segundo informações da Polícia Federal , eles não constam, até o momento, da lista de procurados da Interpol. Normalmente, a Justiça precisa deferir a decisão para que sejam incluídos nessa lista.

A Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) é a maior organização internacional policial criminal do mundo. Ela é sediada em Lyon, na França, e foi fundada em 1923. A Interpol fornece suporte de investigação, conhecimento e treinamento para a aplicação da lei em todo o mundo na luta contra três áreas principais de crime transnacional: terrorismo, crime cibernético e crime organizado.

Ela abrange praticamente todo tipo de crime, incluindo crimes contra a humanidade, pornografia infantil, tráfico e produção de drogas, corrupção política, violação de direitos autorais e crime do colarinho branco. A agência também ajuda a coordenar a cooperação entre as instituições policiais do mundo por meio de bancos de dados criminais e redes de comunicação.

JUSTIÇA EXPEDIU MANDADO DE PRISÃO

Os medicamentos para o tratamento foram furtados em Campinas (SP), e o casal é acusado de receptar essas drogas. A Justiça de São Paulo expediu mandado de prisão para ambos no dia 30 de abril.

Até o momento, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), os dois não foram encontrados. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por sua vez, informou que o casal não ingressou no sistema penitenciário do Espírito Santo.

O programa mostrou que Gleidson e Julianna dirigiam uma ONG de apoio a pessoas com dificuldade de locomoção na Serra. Ela também era sócia da Saúde e Vida Comércio e Representações, uma empresa de produtos hospitalares. No celular de uma das suspeitas presas pelo crime, em São Paulo, foram encontrados comprovantes de depósito feitos na conta da Saúde e Vida e da própria conta da Julianna.

Segundo a matéria, exibida em janeiro, o advogado de Gleidson e Julianna disse que ela não participou do negócio e que foi Gleidson que fez a compra dos medicamentos com um outro suspeito, mas que ele não sabia que eram furtados. Negou ainda que o empresário tenha pedido a compra de qualquer remédio contra o câncer.

O mandado de prisão preventiva contra ambos tem validade até 30 de abril de 2044. O pedido de detenção está respaldado pelas acusações de "promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa", "falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais" e "apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio".